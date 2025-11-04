Người dân Quảng Ninh có thêm cơ hội mua nhà ở xã hội, giá từ 15 triệu đồng/m2

Là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế đô thị nhanh hàng đầu cả nước, Quảng Ninh đang đối mặt với nhu cầu ngày càng lớn về nhà ở dành cho người lao động và các nhóm dân cư có thu nhập trung bình thấp. Việc phát triển các dự án nhà ở xã hội vì thế trở thành nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh và tạo nền tảng phát triển bền vững cho tỉnh trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh đó, dự án Nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long, phường Cao Xanh đang được xem là một điểm sáng mới, mang lại cơ hội an cư cho hàng trăm hộ gia đình trẻ và người lao động địa phương. Dự án không chỉ mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội tại Quảng Ninh, mà còn góp phần định hình chuẩn mực mới về không gian sống trong phân khúc này.

Vị trí chiến lược trong lòng đô thị hiện đại

Tọa lạc trong khu đô thị FLC Tropical City Hạ Long quy mô gần 88 ha, khu nhà ở xã hội được thừa hưởng toàn bộ hạ tầng đồng bộ và hệ sinh thái tiện ích phong phú của đại đô thị. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến trung tâm thành phố, khu hành chính, trường học, bệnh viện và đặc biệt là tuyến đường bao biển Cửa Lục, một trong những tuyến giao thông huyết mạch của Quảng Ninh.

Toàn cảnh khu đô thị FLC Tropical City Hạ Long

Vị trí chiến lược này giúp người dân vừa tận hưởng không gian sống hiện đại, vừa thuận tiện cho việc di chuyển, học tập và làm việc. Đây là yếu tố quan trọng giúp dự án trở thành một trong số ít dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh sở hữu lợi thế hiếm có: “vị trí trung tâm - đồng bộ hạ tầng - đa dạng tiện ích.”

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án Nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long được thiết kế gồm 3 tòa nhà ở xã hội với tổng cộng 765 căn hộ.

Các căn hộ có diện tích linh hoạt từ 45 - 57m2, phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng: từ người độc thân, vợ chồng trẻ cho đến gia đình có con nhỏ. Thiết kế căn hộ chú trọng yếu tố thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, đảm bảo công năng sử dụng và tiện nghi sinh hoạt hàng ngày.

Dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long thụ hưởng hệ thống tiện ích của khu đô thị

Cơ hội an cư với chính sách ưu đãi

Mức giá bán dự kiến của dự án dao động từ 15 - 22 triệu đồng/m², được đánh giá là hợp lý và cạnh tranh trong bối cảnh giá nhà ở tại Quảng Ninh liên tục tăng cao những năm gần đây. Giá bán chính thức sẽ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và công bố theo đúng quy định pháp luật về nhà ở xã hội.

Người mua nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long còn được hưởng các chính sách vay ưu đãi theo quy định của Nhà nước, giúp giảm đáng kể áp lực tài chính ban đầu. Đây là cơ hội sở hữu nhà ở hiếm có đối với nhóm thu nhập trung bình thấp như công nhân ngành than, người lao động tại các khu công nghiệp, lực lượng vũ trang, người dân đang sinh sống tại khu vực biên giới, vùng khó khăn, và các gia đình trẻ, hộ thu nhập thấp ở địa phương…

Theo kế hoạch, dự án sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ tháng 12/2025 và dự kiến bàn giao vào Quý III/2026. Thông tin chi tiết về tiêu chí, điều kiện và quy trình đăng ký sẽ được công bố công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu thực sự được tiếp cận dễ dàng, minh bạch.

Dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long có mức giá dao động từ 15 - 22 triệu đồng/m²

Dự án Nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của chủ đầu tư trong việc đồng hành cùng chiến lược phát triển nhà ở của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và của toàn quốc gia nói chung. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới trong phân khúc nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2027, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030 theo định hướng của Chính phủ.

Với kinh nghiệm phát triển nhiều khu đô thị và quần thể nghỉ dưỡng lớn, Tập đoàn FLC được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính chuyên nghiệp trong quy hoạch, thi công, mang lại một môi trường sống ổn định, tiện nghi và bền vững cho hàng trăm gia đình lao động tại Quảng Ninh.