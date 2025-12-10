Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bí thư xã được điều động, bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An

Ngọc Tú
TPO - Ông Vũ Tuấn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Minh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Ngày 10/12, Thanh tra tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 3958 ngày 5/12, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An điều động, bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Minh giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An, thời hạn 5 năm. Ông Vũ Tuấn Dũng thực hiện bàn giao công việc tại đơn vị cũ để nhận nhiệm vụ mới theo phân công từ ngày 9/12/2025.

uop.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Minh giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ông Chu Thế Huyền - Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An đã được điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 9/12/2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, những đóng góp, cống hiến của ông Vũ Tuấn Dũng trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị, trên cương vị mới ông Vũ Tuấn Dũng nghiên cứu, nắm bắt toàn diện tình hình, điều hòa công việc, tập trung ổn định tổ chức để cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra thực sự trong sạch, bản lĩnh, liêm chính; làm tốt công tác cán bộ. Cùng với đó, cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra; xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, tăng cường đối thoại, phát hiện sớm vi phạm, không để phát sinh điểm nóng, hạn chế thấp nhất khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

tp-oiqqq.jpg
Tân Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An Vũ Tuấn Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Vũ Tuấn Dũng (SN 28/9/1976, quê quán tỉnh Hà Nam, nay là tỉnh Ninh Bình) có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kiến trúc, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Vũ Tuấn Dũng từng công tác tại Sở Xây dựng Nghệ An từ năm 2002 và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Giai đoạn 2016 - 2021, ông Vũ Tuấn Dũng là Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai; từ năm 2021 đến tháng 10/2024 giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Từ tháng 11/2024, ông Vũ Tuấn Dũng được luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Yên Thành, sau đó được HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Yên Thành. Ngày 1/7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, ông Vũ Tuấn Dũng đảm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Minh.

Sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động, chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

po1.jpg
Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Quyết định của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc điều động ông Nguyễn Viết Hùng đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An công bố 2 quyết định, gồm Quyết định số 2229, ngày 4/12/2025 của Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam về việc chỉ định chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quyết định số 266, ngày 5/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc điều động ông Nguyễn Viết Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Xén đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

tp-po133.jpg
Tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Viết Hùng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Viết Hùng cảm ơn Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tin tưởng giao đảm nhận chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng thời, hứa cùng với tập thể đoàn kết, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, phát huy có hiệu quả vai trò của hội nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

tp-po12.jpg
Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Viết Hùng.
Ngọc Tú
