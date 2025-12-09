Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an:

Bố trí cán bộ theo khung tiêu chuẩn ở 3 cấp công an, tăng biên chế cho cơ sở

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, năm 2026 sẽ thực hiện chủ trương bố trí cán bộ theo khung tiêu chí ở 3 cấp công an, gắn với tăng cường biên chế cho cơ sở.

Sáng 9/12, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình Quốc hội báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, Bộ trưởng cho biết, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 12,18%, trong đó một số loại tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm giảm sâu so với cùng kỳ năm 2024.

912bca.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Như Ý

Cơ quan công an đã mở 9 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt hơn 81%. Trong đó, án rất nghiêm trọng đạt hơn 93%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 95% (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao).

Với tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, về tham nhũng và chức vụ ít hơn so với cùng kỳ năm 2024, theo Bộ trưởng Công an.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng đã mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương xã hội…

Năm 2026, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường bảo đảm an ninh, quốc phòng các địa bàn chiến lược trong không gian phát triển mới. Lực lượng cũng sẽ tập trung nhận diện và chủ động triển khai các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm.

912bca2.jpg
Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ trưởng nhấn mạnh là thực hiện chủ trương bố trí cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí ở 3 cấp công an, gắn với tăng cường biên chế cho cơ sở; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ các lĩnh vực công tác phòng, chống tội phạm.

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, việc tăng cường lực lượng điều tra viên, cán bộ điều tra bố trí ở cấp xã, công an xã chính quy góp phần giáo dục, quản lý chặt chẽ hơn nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao; chủ động phát hiện, giải quyết sớm các mâu thuẫn ngay từ đầu và tại cơ sở.

Cũng theo cơ quan thẩm tra, trong năm còn xảy ra một số vụ giết người với hành vi dã man, mất nhân tính, giết nhiều người do mâu thuẫn tình cảm, gây tâm lý phẫn nộ, lo lắng, bất an trong nhân dân.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Chính phủ lưu ý thực trạng tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; cùng với đó là các vi phạm pháp luật và tội phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm diễn ra phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe của nhân dân.

Luân Dũng
#công an #biên chế #phòng chống tội phạm #khung tiêu chuẩn #bố trí cán bộ #đào tạo công an #an ninh #Đại tướng Lương Tam Quang #Bộ trưởng Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục