Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an: Bố trí cán bộ theo khung tiêu chuẩn ở 3 cấp công an, tăng biên chế cho cơ sở

TPO - Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, năm 2026 sẽ thực hiện chủ trương bố trí cán bộ theo khung tiêu chí ở 3 cấp công an, gắn với tăng cường biên chế cho cơ sở.

Sáng 9/12, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình Quốc hội báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, Bộ trưởng cho biết, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 12,18%, trong đó một số loại tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm giảm sâu so với cùng kỳ năm 2024.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Như Ý

Cơ quan công an đã mở 9 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt hơn 81%. Trong đó, án rất nghiêm trọng đạt hơn 93%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 95% (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao).

Với tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, về tham nhũng và chức vụ ít hơn so với cùng kỳ năm 2024, theo Bộ trưởng Công an.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng đã mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương xã hội…

Năm 2026, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường bảo đảm an ninh, quốc phòng các địa bàn chiến lược trong không gian phát triển mới. Lực lượng cũng sẽ tập trung nhận diện và chủ động triển khai các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm.

Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ trưởng nhấn mạnh là thực hiện chủ trương bố trí cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí ở 3 cấp công an, gắn với tăng cường biên chế cho cơ sở; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ các lĩnh vực công tác phòng, chống tội phạm.

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, việc tăng cường lực lượng điều tra viên, cán bộ điều tra bố trí ở cấp xã, công an xã chính quy góp phần giáo dục, quản lý chặt chẽ hơn nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao; chủ động phát hiện, giải quyết sớm các mâu thuẫn ngay từ đầu và tại cơ sở.

Cũng theo cơ quan thẩm tra, trong năm còn xảy ra một số vụ giết người với hành vi dã man, mất nhân tính, giết nhiều người do mâu thuẫn tình cảm, gây tâm lý phẫn nộ, lo lắng, bất an trong nhân dân.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Chính phủ lưu ý thực trạng tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; cùng với đó là các vi phạm pháp luật và tội phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm diễn ra phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe của nhân dân.