Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y bà Nguyễn Thị Hồng Hoa tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã công bố Quyết định số 2260-QĐNS/TW, ngày 4/8/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng công bố Quyết định số 4026-QĐ/TU, ngày 21/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.

3.jpg
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Hồng Hoa và ông Lê Văn Giáp

Tại buổi lễ, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Hồng Hoa và ông Lê Văn Giáp.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa đã kinh qua nhiều vị trí công tác ở Tỉnh đoàn Nghệ An, làm Phó Giám đốc Sở Y tế; Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn; Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, và sau khi hợp nhất thì giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Lê Văn Giáp có thời gian công tác 20 năm ở Thanh tra tỉnh Nghệ An, được điều động làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong trong hơn 6 năm và sau đó giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gần 5 năm.

