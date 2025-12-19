Khởi công đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và hầm qua đèo Hoàng Liên

TPO - Ngày 19/12, cùng với các công trình trên cả nước, Lễ khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được tổ chức tại 6 điểm cầu, với điểm cầu chính tại tỉnh Lào Cai. Cùng ngày, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ khởi công các dự án: Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vườn địa đàng Sơn Bình, Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, Khu Nhà ở xã hội Đoàn Kết.

Tại ga Lào Cai (Khu Công nghiệp Đông Phố Mới, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Bộ Xây dựng tổ chức lễ khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đồng thời, Lễ khởi công được đồng loạt tổ chức tại các điểm cầu tại ga Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), ga Bắc Hồng (TP. Hà Nội), ga Lương Tài (tỉnh Hưng Yên) và ga Hải Dương Nam (TP. Hải Phòng).

Quang cảnh buổi lễ khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tham dự buổi lễ tại điểm cầu Lào Cai có ông Bùi Thanh Sơn - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng chính phủ; ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Lào Cai; ông Hà Vĩ - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/2025/NQ-QH ngày 19/2/2025, với tổng mức đầu tư sơ bộ 203.231 tỷ đồng, đi qua 6 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng.

Dự án có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390,9 km, tuyến nhánh khoảng 27,9km, đường đơn khổ 1.435 mm, áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray; vận chuyển chung hành khách, hàng hóa. Tốc độ thiết kế 160 km/h đối với tuyến chính đoạn từ ga Lào Cai mới đến ga Nam Hải Phòng; 120 km/h với đoạn qua khu vực đầu mối thành phố Hà Nội; 80 km/h đối với các đoạn tuyến còn lại.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại lễ khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Dự án thành phần 1 “Đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga” được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1972/QĐ-BXD ngày 7/11/2025, do Ban Quản lý dự án Đường sắt làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 3.298 tỷ đồng. Điểm đầu dự án kết nối từ các tuyến đường bộ hiện hữu hoặc đang quy hoạch của địa phương, điểm cuối kết nối vào 21 ga trên tuyến; dự kiến hoàn thành toàn bộ Dự án thành phần 1 đồng bộ với Dự án thành phần 2 chậm nhất trong năm 2030.

Với Dự án thành phần 1, đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Lào Cai dài hơn 143 km, đi qua 12 xã, phường, với tổng diện tích đất thu hồi dự kiến gần 1.400 ha. Tỉnh Lào Cai cũng tổ chức di dời 104 dự án đang hoạt động trong Khu công nghiệp Đông Phố Mới và 2 cụm công nghiệp khác, với tổng mức đầu tư khái toán gần 1.000 tỷ đồng cho các dự án di chuyển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, Lễ khởi công là minh chứng cho quyết tâm của hai Đảng, hai nhà nước nước Việt Nam và Trung Quốc trong việc tăng cường sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng "Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược", hình thành một phương thức vận tải hiện đại kết nối hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho cả khu vực có dự án đi qua.

Cùng ngày, tại Lai Châu diễn ra Lễ khởi công các dự án: Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vườn địa đàng Sơn Bình, Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, Khu Nhà ở xã hội Đoàn Kết.

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên thuộc nhóm A, trải dài trên địa phận hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư; Liên danh nhà thầu thi công do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu.

Công trình có tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8km; trong đó, tuyến đường dẫn dài khoảng 4,6km, gồm 11 cây cầu với tổng chiều dài trên 1,6km và hơn 2,6km đường hầm. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.300 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh Lai Châu và các nguồn vốn hợp pháp khác cho các hạng mục xây lắp, lắp đặt thiết bị và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại lễ khởi công dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên tại Lai Châu.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng cho liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Công trình Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên sẽ mở ra động lực phát triển mới cho du lịch, thương mại, dịch vụ, thúc đẩy liên kết giữa trung tâm du lịch lớn Sa Pa với các khu, điểm du lịch giàu tiềm năng của tỉnh Lai Châu; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững vùng Tây Bắc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên.

Đại diện Nhà thầu đứng đầu liên danh, ông Phùng Tiến Thành - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho biết, Tập đoàn Đèo Cả và các đơn vị luôn ý thức rằng có những công trình không thể đo đếm bằng hiệu quả kinh tế trước mắt, mà cần được nhìn nhận bằng trách nhiệm xã hội và sứ mệnh phục vụ cộng đồng.

Với kinh nghiệm đã và đang thực hiện nhiều dự án giao thông trọng điểm trên khắp cả nước, đặc biệt là các công trình hầm đường bộ xuyên núi, liên danh nhà thầu cam kết huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, áp dụng công nghệ hiện đại, đặt an toàn, chất lượng và hiệu quả lâu dài của công trình lên hàng đầu, phấn đấu hoàn thành dự án đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Phối cảnh dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên.

Cũng trong sáng 19/12, dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vườn địa đàng Sơn Bình (xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) được khởi công. Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lai Châu, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vườn địa đàng Sơn Bình có Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc.

Dự án được triển khai trên diện tích hơn 106 ha, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng chia làm 2 giai đoạn (chủ đầu tư góp 600 tỷ đồng, vốn vay các tổ chức tín dụng 5.400 tỷ đồng). Giai đoạn 1 của dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý 4/2029, giai đoạn 2 dự kiến khởi công quý 2/2030 và đưa vào hoạt động trong quý 4/2034.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung phát biểu tại Lễ khởi công dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vườn địa đàng Sơn Bình.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vườn địa đàng Sơn Bình bao gồm các hạng mục du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái như: Nhà hàng, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm vui chơi mua sắm, leo núi, trượt tuyết, cáp treo, công trình tâm linh… Sau khi hoàn thành toàn bộ dự án, sẽ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cho khoảng 300.000 lượt khách du lịch/năm.

Tại Lễ khởi công dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vườn địa đàng Sơn Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung nhấn mạnh, việc khởi công dự án là minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về huy động nguồn lực xã hội, nhất là đầu tư ngoài ngân sách, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vườn địa đàng Sơn Bình.

Dự án tạo động lực phát triển mới cho xã Bình Lư nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung. Đồng thời, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch, từng bước đưa Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.