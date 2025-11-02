Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Lộ diện người cho công ty của Cường 'đô la' vay nghìn tỷ

TPO - Công ty CP Quốc Cường Gia Lai mượn từ bà Lại Thị Hoàng Yến - con gái Chủ tịch Hội đồng quản trị QCG Lại Thế Hà là 507 tỷ đồng, ông Lầu Đức Duy - em rể ông Nguyễn Quốc Cường (Cường 'đô la') - Tổng Giám đốc QCG - cho vay hơn 527 tỷ đồng.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm nay với doanh thu giảm 37% về mức 111 tỷ đồng - chủ yếu do giảm bàn giao căn hộ.

Trong quý này, mảng bất động sản chỉ đóng góp khoảng 45 tỷ đồng - giảm gần 60% so với quý III năm ngoái.

9 tháng năm nay, QCG đạt lợi nhuận trước thuế 46 tỷ đồng (gấp hơn 4 lần cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ 2019) nhưng vẫn cách xa kế hoạch kinh doanh năm.

Lũy kế 9 tháng năm nay, QCG có doanh thu đạt 354 tỷ đồng (tăng 46%), lợi nhuận trước thuế 46 tỷ đồng (gấp hơn 4 lần cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ 2019). Tuy nhiên, con số này vẫn cách xa kế hoạch kinh doanh năm nay là 2.000 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản QCG ở mức 8.700 tỷ đồng. Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 154 tỷ đồng, hàng tồn kho 1.170 tỷ đồng, nợ vay duy trì khoảng 360 tỷ đồng.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính của QCG cũng cho biết Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đã nộp thêm 1.000 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự TPHCM để thực hiện nghĩa vụ liên quan dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, trong khi khoản vay cá nhân từ người thân lãnh đạo tăng vọt.

Cụ thể, QCG đã thanh toán thêm 800 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island - bên nhận chuyển nhượng dự án Bắc Phước Kiển (huyện Nhà Bè cũ) - một pháp nhân liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan. QCG cho biết, ngày 3/7 đã nộp 500 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự TPHCM, đến 24/10 tiếp tục thanh toán thêm 200 tỷ đồng.

Song song với việc chi hàng ngàn tỷ đồng để xử lý nghĩa vụ dự án, QCG cũng tăng mạnh vay mượn bên liên quan. Cuối quý III, QCG mượn cá nhân hơn 1.100 tỷ đồng, chủ yếu từ người thân lãnh đạo.

Trong đó, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai mượn từ bà Lại Thị Hoàng Yến - con gái Chủ tịch Hội đồng quản trị QCG Lại Thế Hà là 507 tỷ đồng, ông Lầu Đức Duy - em rể ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc QCG - cho mượn hơn 527 tỷ đồng. Bản thân ông Cường đô la cũng cho QCG mượn 30 tỷ đồng, em gái ông Cường là bà Nguyễn Ngọc Huyền My cho QCG mượn 50 tỷ đồng.

Nợ của QCG với Công ty CP Đầu tư Sunny Island có tổng trị giá hơn 2.882 tỷ đồng, dự kiến được thanh toán dần trong vòng 2 năm, kết thúc vào quý I hoặc quý II/2027. QCG cũng cho biết sẽ cân nhắc tất toán sớm nếu điều kiện tài chính cho phép.

Khoản nợ 2.882 tỷ đồng bắt nguồn từ năm 2017, bà Trương Mỹ Lan thông qua Công ty CP Đầu tư Sunny Island - thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - ký hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Bắc Phước Kiển với Quốc Cường Gia Lai...

