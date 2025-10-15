Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Doanh nghiệp

Google News

Nhà bán lẻ thuần Việt đột phá chiến lược vào kỷ nguyên mới

TP - Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề 2025–2030, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hướng tới hai con số và khát vọng trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Trong lộ trình ấy, ngành bán lẻ được xem là một “hạ tầng tiêu dùng – công nghệ – cộng đồng” của nền kinh tế.

Trong bức tranh chung, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) nổi bật như một điểm tựa của hàng Việt. Hơn 35 năm phát triển, hệ thống đã khẳng định vị thế nhà bán lẻ thuần Việt số 1, với 90% sản phẩm trên kệ đến từ doanh nghiệp nội địa uy tín. Không chỉ là nơi mua sắm quen thuộc, Saigon Co.op còn là “lá chắn” giúp hàng Việt vững vàng trước sức ép mở rộng của các tập đoàn quốc tế.

khach-hang-lan-dau-tien-duoc-trai-nghiem-loat-tien-ich-cong-nghe-thong-minh-dong-bo.jpg
Khách hàng lần đầu tiên được trải nghiệm loạt tiện ích công nghệ thông minh đồng bộ tại siêu thị cao cấp chuẩn quốc tế Co.opmart Pro Vũ Yên (Hải Phòng)

Động lực từ thị trường và công nghệ

Ba yếu tố then chốt đang trở thành động lực cho Saigon Co.op bứt phá. Trước hết là sức cầu nội địa phục hồi mạnh mẽ, khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ chín tháng đầu năm 2025 tăng 9,4%. Bên cạnh đó, chuyển đổi số mở ra không gian tiêu dùng mới: nền tảng Co.op Online với giao diện nâng cấp đặt mục tiêu đạt 2 triệu người dùng trong năm 2025 cùng mức tăng trưởng doanh số 50%. Và quan trọng không kém là hành trình xanh hóa logistics, với kho “xanh” tại Bình Chánh cùng các giải pháp năng lượng tái tạo, giúp Saigon Co.op sẵn sàng bước vào thị trường carbon.

Những bước đi đột phá thông qua các giải pháp chiến lược

Từ nền tảng ấy, Saigon Co.op triển khai hàng loạt chiến lược mang tính đột phá. Việc khai trương mô hình siêu thị cao cấp chuẩn quốc tế Co.opmart Pro Vũ Yên (Hải Phòng) không chỉ mở rộng độ phủ, mà còn đánh dấu bước đi “đúng mô hình, đúng vị trí”. Trước đó, kế hoạch gắn bán lẻ với hạ tầng đô thị hiện đại đã được xây dựng, thông qua hợp tác cùng Công ty Đường sắt đô thị số 1 để phát triển điểm bán dọc tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên.

Song song, hệ thống tận dụng kho dữ liệu của hơn 4 triệu khách hàng thành viên để cá nhân hóa trải nghiệm, ứng dụng công nghệ mới như AI, quầy tự động, tủ thông minh và e-voucher.

Đổi mới công nghệ đi liền với hành trình xanh hóa vận hành. Điện mặt trời áp mái, đèn LED tiết kiệm năng lượng, quy trình bảo quản tối ưu đang từng bước thay đổi diện mạo siêu thị. Saigon Co.op cũng tiếp tục phát huy vai trò “bình ổn viên” của thị trường thông qua bao tiêu nông sản, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, củng cố chuỗi cung ứng hàng Việt.

Một điểm nhấn khác là chiến lược nâng tầm hàng nhãn riêng Co.op: không chỉ gia tăng tỷ trọng, cải tiến mẫu mã, mà còn phát triển dòng sản phẩm xanh, minh bạch QR truy xuất nguồn gốc và từng bước hướng ra các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật.

Tầm nhìn quốc gia 2045

Hơn cả một doanh nghiệp bán lẻ, Saigon Co.op đang khẳng định vị thế “hạ tầng mềm” của nền kinh tế – xã hội: vừa đảm bảo dòng chảy hàng hóa, thúc đẩy chuyển đổi công nghệ, hình thành thói quen tiêu dùng bền vững và là bệ phóng để hàng Việt vươn tầm quốc tế.

Hình ảnh “Nhà bán lẻ thuần Việt” vì thế không chỉ là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, mà còn phản chiếu tinh thần đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, đồng hành cùng mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 và khát vọng vươn mình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thông điệp chiến lược “Giữ – Dẫn – Gắn” mà Saigon Co.op kiên định theo đuổi

* Giữ: vai trò người gác cửa hàng Việt, bảo vệ thị phần, thúc đẩy sản xuất nội địa, tăng trưởng tiêu dùng trong nước.

* Dẫn: dẫn dắt hành vi tiêu dùng bằng số hóa, trí tuệ nhân tạo, cá nhân hóa và thương mại điện tử; tiên phong định hướng thị trường bán lẻ nội địa.

* Gắn: gắn kết cộng đồng, hài hòa giữa phát triển kinh doanh và trách nhiệm xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững của quốc gia.

HỒNG CHÂU
#Co.opmart Pro Vũ Yên #doanh nghiệp bán lẻ #Saigon Co.op #số hóa #trí tuệ nhân tạo

