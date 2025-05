Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố nhiều vụ án tham nhũng trong hoạt động tư pháp

TPO - Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết, Cơ quan điều tra đã phát hiện, bắt quả tang, bắt khẩn cấp, khởi tố nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp.

Ngày 4/5, được biết, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Cục 1) vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan điều tra đã quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Qua đó, một số chỉ tiêu công tác đạt và vượt theo yêu cầu của Quốc hội, của ngành.

Cụ thể: Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm tăng 4,7% vượt 23,8% so với chỉ tiêu của Quốc hội; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng vượt 7,8% so với chỉ tiêu của Quốc hội; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 87%, vượt 27% so với chỉ tiêu của Quốc hội; đã tích cực phục hồi và giải quyết nguồn tin, án tạm đình chỉ tồn đọng của những năm trước...

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phát hiện, bắt quả tang, bắt khẩn cấp, khởi tố nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp.

Về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã đổi mới công tác tham mưu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết nguồn tin về tội phạm và vụ án hình sự; nghiên cứu, xây dựng môi trường lưu trữ chứng cứ là dữ liệu điện tử.

Tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp trong và ngoài ngành, đặc biệt là mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Vụ 6 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ngay từ khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và trong suốt quá trình điều tra vụ án hình sự. Việc này góp phần nâng cao hiệu quả, tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trong công tác xây dựng thể chế, nghiên cứu khoa học, Cơ quan điều tra đã hoàn thành Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hoạt động thu thập, giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Thực trạng và giải pháp”.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra đã phối hợp với các đơn vị thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, tổng kết 7 năm thi hành Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự; tham mưu Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ký văn bản tham gia ý kiến vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự; rà soát, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân...