Bà chủ cửa hàng vật liệu xây dựng mạo danh thẩm phán lừa đảo 'chạy án'

TPO - Mạo danh thẩm phán để hứa hẹn 'chạy án', Lâm Thị Hương đã chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của một người phụ nữ ở Lâm Đồng.

Ngày 18/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lâm Thị Hương (37 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định, thường trú phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt các quyết định.

Trước đó, ngày 14/7/2025, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.H (62 tuổi, trú phường 1 Bảo Lộc) do Viện KSND Tối cao chuyển đến. Trong đơn, bà H. tố cáo bị Lâm Thị Hương (chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng) mạo danh thẩm phán, hứa hẹn “chạy án” để giúp thắng kiện trong một vụ án dân sự.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hương bịa đặt việc đã nhờ được thẩm phán N.C (công tác tại TAND cấp cao TP.HCM) can thiệp vụ án. Để tạo lòng tin, Hương yêu cầu bà H. chuyển tiền “lo chi phí”, đồng thời lập tài khoản Zalo giả mạo thẩm phán N.C để gửi tin nhắn và hình ảnh cho nạn nhân.

Lực lượng chức năng khám xét tại nhà của Lâm Thị Hương.

Ngoài ra, Hương còn mượn tài khoản ngân hàng của người khác, tạo các giao dịch giả rồi chụp lại gửi cho bà H., nhằm chứng minh tiền đã chuyển đến “người của thẩm phán”.

Không dừng lại, Hương còn nhờ một người đàn ông giả danh thẩm phán N.C gọi điện cho nạn nhân để củng cố lòng tin. Tin lời, bà H. nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng 1,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này bị Hương chiếm đoạt, sử dụng trả nợ và tiêu xài cá nhân.