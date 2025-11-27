Bão số 15 áp sát, Bộ Xây dựng phát thông báo khẩn

TPO - Trong bối cảnh miền Trung vừa trải qua đợt mưa lũ đặc biệt lớn, hệ thống giao thông nhiều tỉnh, thành vẫn còn bị chia cắt, Bộ Xây dựng liên tục phát đi chỉ đạo khẩn nhằm ứng phó với nguy cơ thiên tai tiếp diễn khi bão số 15 đang tiến vào Biển Đông.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến chiều 27/11, nhiều khu vực trọng điểm vẫn đang nỗ lực mở đường, khắc phục sạt lở, đảm bảo công tác cứu hộ và giao thông thông suốt trước khi bão đổ bộ.

Bão số 15 có thể gây mưa to đến rất to từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng.

Trong những ngày cao điểm mưa lũ, lực lượng chức năng của Bộ Xây dựng đã có mặt trực tiếp tại hiện trường các vụ sạt lở ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng để chỉ đạo xử lý khẩn trương.

Tuy nhiều tuyến quốc lộ đã kịp thời thông xe, nhưng khối lượng sạt lở lớn khiến một số đoạn đường do địa phương quản lý vẫn ách tắc. Riêng quốc lộ (QL) 27C qua Khánh Hòa còn 12 điểm tắc, nhiều vị trí phải huy động lực lượng quân đội phá đá, nổ mìn để giải phóng chướng ngại, trong khi Lâm Đồng cũng đang gấp rút xử lý ba điểm sạt lở tại QL27C và QL20. Các địa phương đặt mục tiêu khơi thông một làn xe trước đầu tháng 12 để phục vụ nhu cầu đi lại, cứu nạn và vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân vùng lũ.

Cùng với khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Xây dựng cùng các đơn vị trực thuộc đang bước vào giai đoạn ứng phó mới trước diễn biến phức tạp của bão số 15.

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, bão giữ cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15, có khả năng gây mưa to đến rất to từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng. Hoàn lưu bão kết hợp với nền đất đã bão hòa nước trong nhiều ngày khiến nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu tại vùng thấp trũng tăng cao.

Trước tình hình đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị “ứng phó từ sớm, từ xa”, coi bảo đảm an toàn tính mạng người dân là ưu tiên tuyệt đối. Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát các khu vực nguy hiểm, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, dựng rào chắn tại vị trí ngập sâu hoặc có nguy cơ mất an toàn sẵn sàng cứu hộ khi cần thiết.

Tại những địa phương còn điểm tắc nghẽn giao thông, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ xử lý dứt điểm các vị trí còn bị chia cắt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý đường bộ, đường sắt, đường thủy để duy trì thông suốt các tuyến phục vụ cứu hộ.