Kích hoạt tình huống khẩn cấp quốc lộ 1, đường Trường Sơn Đông

TPO - Đợt mưa lũ vượt kỷ lục trong tuần qua đã khiến hàng loạt đoạn trên quốc lộ 1 và đường Trường Sơn Đông bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, Bộ Xây dựng vừa kích hoạt tình huống khẩn cấp để triển khai biện pháp thi công cứu nguy ngay trên tuyến huyết mạch miền Trung.

Bộ Xây dựng vừa quyết định kích hoạt tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến quốc lộ 1 (QL) và đường Trường Sơn Đông, sau đợt mưa lũ được đánh giá là cực đoan nhất nhiều năm, gây hư hỏng nặng nề hàng loạt vị trí từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa trong những ngày 17- 22/11/2025. Đây là bước đi nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai ngay các biện pháp thi công khẩn cấp, khôi phục an toàn giao thông trên những tuyến đường huyết mạch của khu vực.

Theo báo cáo từ Cục Đường bộ Việt Nam, các tuyến quốc lộ trong phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ III đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đợt lũ lớn vượt mốc lịch sử. Nhiều điểm trên đường Trường Sơn Đông và QL1 xuất hiện sạt lở, xói lở nền và mặt đường, gây nguy cơ cao cho người và phương tiện. Tình trạng hư hỏng lan rộng tại các vị trí quan trọng, buộc cơ quan quản lý phải đánh giá đây là sự cố thiên tai cấp thiết, không thể chậm trễ trong công tác xử lý.

Vị trí sạt lở trên tuyến QL1 đoạn qua xã Hòa Xuân dài khoảng 30m. Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Bối cảnh mưa lũ bất thường - được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo suốt từ ngày 16/11 - đã khiến nhiều con sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng dâng lũ vượt kỷ lục. Cùng với đó, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất liên tục được đưa ra tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và đã trở thành hiện thực tại nhiều vị trí trên tuyến. Diễn biến phức tạp của thời tiết là nguyên nhân trực tiếp khiến hạ tầng giao thông xuống cấp nhanh chóng chỉ trong vài ngày.

Trước tình hình đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các phương án khắc phục theo cơ chế khẩn cấp. Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ III phải rà soát toàn bộ hiện trạng thiệt hại, xác định giải pháp sửa chữa phù hợp và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để tổ chức thi công ngay khi đủ điều kiện thời tiết. Việc khẩn trương đảm bảo giao thông không chỉ nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kết nối Bắc - Nam trong bối cảnh mưa lũ còn có thể kéo dài.

Bộ Xây dựng kích hoạt tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến quốc lộ QL1 và đường Trường Sơn Đông. Ảnh: Drvn.

Bộ Xây dựng cũng giao trách nhiệm cho các địa phương chịu ảnh hưởng phối hợp kiểm tra, hỗ trợ điều hành công tác khắc phục, nhất là tại những đoạn tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt.

Quyết định của Bộ Xây dựng có hiệu lực ngay từ thời điểm ban hành, đánh dấu giai đoạn ngành giao thông bước vào cao điểm xử lý hậu quả thiên tai. Khi hoàn thành việc sửa chữa, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét kết thúc tình huống khẩn cấp, mở lại trạng thái khai thác bình thường cho các tuyến đường bị ảnh hưởng.