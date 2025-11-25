Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về đường đèo Mimosa

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng trên tuyến đường đèo Mimosa thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên quốc lộ  20 (QL), tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, phạm vi dự án được công bố tình huống khẩn cấp bị ảnh hưởng của cơn bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây ra từ ngày 18/11 - 20/11, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

screen-shot-2025-11-25-at-143401.png
Hư hỏng do mưa bão tại khu vực đèo Mimosa.

Bộ Xây dựng giao Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; phối hợp với Vụ chuyên môn tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Khi kết thúc nhiệm vụ, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

"Giám đốc Ban QLDA 85 chịu trách nhiệm về các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại Km 226+600 - Km 226+800 (lý trình thiết kế Km 3+600 - Km 3+800) trên tuyến đèo Mimosa.

Vụ Vận tải và An toàn giao phải đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ", Bộ Xây dựng yêu cầu.

Tìm hiểu của PV, dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt đầu tư và phê duyệt điều chỉnh vào các năm 2022 và 2024, giao Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư.

Dự án gồm các hạng mục trên QL20 và đoạn tuyến qua đèo Mimosa dài gần 11km. Đến nay, phần lớn các hạng mục đã cơ bản hoàn thành.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, từ ngày 18/11/2025, toàn bộ taluy âm đoạn Km 226+600 - Km 226+800 (lý trình thiết kế Km 3+600 - Km 3+800) bị lún trượt về phía hạ lưu. Đến ngày 20/11/2025, toàn bộ nền, mặt đường bị đứt gãy và sạt trượt hoàn toàn, tạo hố sâu khoảng 15m và trượt dài khoảng 50m về phía taluy âm, làm tuyến đèo Mimosa bị chia cắt hoàn toàn.

Báo Xây Dựng
#đèo Mimosa #khắc phục hư hỏng #bão số 13 #giao thông #Lâm Đồng #sạt lở #cầu đường

Xem thêm

Cùng chuyên mục