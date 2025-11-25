Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về đường đèo Mimosa

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng trên tuyến đường đèo Mimosa thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên quốc lộ 20 (QL), tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, phạm vi dự án được công bố tình huống khẩn cấp bị ảnh hưởng của cơn bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây ra từ ngày 18/11 - 20/11, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hư hỏng do mưa bão tại khu vực đèo Mimosa.

Bộ Xây dựng giao Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; phối hợp với Vụ chuyên môn tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Khi kết thúc nhiệm vụ, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

"Giám đốc Ban QLDA 85 chịu trách nhiệm về các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại Km 226+600 - Km 226+800 (lý trình thiết kế Km 3+600 - Km 3+800) trên tuyến đèo Mimosa.

Vụ Vận tải và An toàn giao phải đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ", Bộ Xây dựng yêu cầu.

Tìm hiểu của PV, dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt đầu tư và phê duyệt điều chỉnh vào các năm 2022 và 2024, giao Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư.

Dự án gồm các hạng mục trên QL20 và đoạn tuyến qua đèo Mimosa dài gần 11km. Đến nay, phần lớn các hạng mục đã cơ bản hoàn thành.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, từ ngày 18/11/2025, toàn bộ taluy âm đoạn Km 226+600 - Km 226+800 (lý trình thiết kế Km 3+600 - Km 3+800) bị lún trượt về phía hạ lưu. Đến ngày 20/11/2025, toàn bộ nền, mặt đường bị đứt gãy và sạt trượt hoàn toàn, tạo hố sâu khoảng 15m và trượt dài khoảng 50m về phía taluy âm, làm tuyến đèo Mimosa bị chia cắt hoàn toàn.