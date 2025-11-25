Đứt gãy giao thông sau lũ: Lập phương án khẩn cấp, đề xuất thi công theo lệnh đặc biệt

TPO - Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường sắt và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam rà soát thiệt hại, lập phương án kỹ thuật khẩn cấp và đề xuất trường hợp cần ban bố tình huống thiên tai để thi công theo lệnh đặc biệt, nhằm tái lập giao thông đường sắt nhanh nhất.

Theo công điện mới nhất của Bộ Xây dựng, ngay khi các điểm sạt lở lớn xuất hiện, lực lượng quản lý đường bộ đã duy trì ứng trực 24/24h, triển khai phương châm “4 tại chỗ”, mở đường tạm và xử lý từng vị trí nguy hiểm.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực Nam Trung bộ cũng xuất hiện nhiều đoạn ngập lụt, xói lở nền đường. Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường sắt và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) rà soát thiệt hại, lập phương án kỹ thuật khẩn cấp và đề xuất trường hợp cần ban bố tình huống thiên tai để thi công theo lệnh đặc biệt, nhằm tái lập giao thông đường sắt nhanh nhất.

Ngành đường sắt chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ thời gian qua. Ảnh minh họa: VNR.

Song song với các mũi thi công ngoài hiện trường, Bộ Xây dựng đặc biệt lưu ý đến nguồn lực tài chính - yếu tố quyết định để quá trình khôi phục không bị đình trệ. Bộ Xây dựng yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng rà soát toàn bộ kinh phí bảo trì năm nay, tổng hợp phần thiếu hụt phát sinh do thiên tai.

Trong trường hợp nguồn vốn hiện có không đủ đáp ứng yêu cầu sửa chữa khẩn cấp trên các tuyến quốc lộ, cao tốc và đường sắt, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng để xin bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương, đảm bảo không có dự án cấp bách nào bị “đứt vốn” giữa chừng.

Cơ chế nói trên tạo nền tảng để các địa phương và ban quản lý dự án có thể triển khai ngay hạng mục cần thiết như gia cố ta luy, sửa chữa nền đường, khôi phục cầu cống, nâng cao khả năng thoát nước. Việc chủ động về tài chính đồng thời giúp mở rộng quy mô thi công, bổ sung thiết bị, tăng ca làm việc, đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa các điểm sạt lở tái diễn - nhiệm vụ được Bộ Xây dựng coi là trọng tâm sau khi thông đường tạm.

Một đoạn đường bộ bị mưa lũ tàn phá. Ảnh: DRVN.

Liên quan đến tình hình giao thông, Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường đèo Mimosa thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ (QL) 20, tỉnh Lâm Đồng bị hư hỏng do bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây ra từ ngày 18/11 đến ngày 20/11.

Đối với ngành đường sắt, VNR đang tập trung để thi công sửa chữa đoạn đường sắt từ Km 1211 - km 1215 (Khu gian Phú Hiệp - Hảo Sơn, tỉnh Đắk Lắk) với 300 công nhân chia thành 3 mũi thi công.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng đoàn công tác.. động viên tinh thần công nhân đường sắt. Ảnh: VNR.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Cục Đường sắt, VNR đang có mặt tại khu gian Phú Hiệp - Hảo Sơn để động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên đường sắt trước khi thông tuyến vào đêm nay.

Khi các tuyến chính dần được nối lại, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tranh thủ “thời gian vàng” sau lũ để đánh giá toàn diện những vị trí thường xuyên bị sụt trượt, xây dựng phương án kiên cố hóa phù hợp lâu dài...