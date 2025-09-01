Xử lý từ 7 đến 10 điểm ùn tắc trong năm 2025

TP - Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện còn tồn tại 37 điểm, trục đường thường xuyên ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đang thực hiện nhiều giải pháp để trong năm 2025 đạt mục tiêu xử lý từ 7 - 10 điểm. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Xây dựng và Công an thành phố đã xử lý được hơn 5% số điểm này.

Sở Xây dựng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, Sở đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, đã điều chỉnh tổ chức giao thông tại 142 vị trí, ban hành 38 thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhiều tuyến đường, nút giao thông. “Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an Thành phố, UBND các phường, xã theo dõi, đánh giá hiệu quả của các tuyến đường, nút giao đang trong thời gian thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông vừa qua, kịp thời điều chỉnh phương án cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế” - lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội thông tin.

Sở Xây dựng đặt mục tiêu trong năm 2025 xử lý từ 7 - 10 điểm ùn tắc giao thông. Ảnh: Anh Trọng

Với công tác xử lý các điểm ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng cho biết, trong năm 2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội tồn tại tổng số 37 điểm, trục tuyến đường ùn tắc giao thông. Trong đó có 20 điểm chuyển tiếp năm 2024; 5 điểm, 12 tuyến đường ùn tắc phát sinh năm 2025. Thời gian qua, Sở Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra hiện trạng, đánh giá nguyên nhân và nghiên cứu, đưa ra phương án xử lý. Trong đó có tập trung vào các điểm, tuyến đường ùn tắc kéo dài nhất và sắp xếp thứ tự để ưu tiên xử lý.

Trong 37 điểm ùn tắc hiện có, trong 6 tháng đầu năm 2025, Sở Xây dựng đã phối hợp và thống nhất với Công an thành phố xử lý được 2 điểm - tương đương 5,7%. Hai điểm ùn tắc được xử lý gồm: Nút giao Lĩnh Nam - Đỗ Mười (Vành đai 3); Hai đầu cầu vượt Mễ Trì, đường Cương Kiên.

Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hệ thống cầu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông, đường ngang giao cắt đường sắt, đường thủy nội địa… sửa chữa kịp thời các hư hỏng để đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt. Trong 6 tháng đã vá ổ gà, sửa chữa mặt đường: 393.979 m2; sơn cọc tiêu, vỉa, lan can bê tông trên 27.100 m2…

Phối hợp với các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn thành phố để tổ chức cấp 670 phù hiệu tăng cường tuyến cố định để giải tỏa và đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách; Phối hợp với Sở Xây dựng các tỉnh, thành trong quản lý, khai thác các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

Xử lý trên 20% số điểm ùn tắc trong các tháng cuối năm

Từ nay đến cuối năm, Sở Xây dựng cho biết, chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, triển khai đồng bộ các giải pháp trước mắt và giải pháp lâu dài; tiếp tục duy trì 04 Tổ giúp việc và 01 Tổ công tác liên ngành thường xuyên rà soát, xử lý kịp thời các bất cập trong công tác tổ chức giao thông; Phối hợp với Sở Tài chính ưu tiên bố trí kinh phí tổ chức xử lý ngay các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông.

Nút giao Lĩnh Nam - Đỗ Mười vừa được Sở Xây dựng - Công an xử lý không còn là “điểm đen” ùn tắc. Ảnh: Anh Trọng

Tập trung công tác bảo đảm trật tự ATGT phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thuận lợi, an toàn trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 2/9; triển khai Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường (Tháng 9).

Thực hiện có hiệu quả công tác duy tu, duy trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quản lý theo phân cấp; không để xảy ra tai nạn giao thông có nguyên nhân do hạ tầng giao thông bất cập, xuống cấp. Tiếp tục triển khai các giải pháp tổ chức giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường học nằm trên các tuyến đường quản lý theo phân cấp.

Đặt mục tiêu xử lý 7-10 điểm thường xuyên ùn, tắc giao thông; Nâng cao chất lượng, mở rộng mạng lưới các tuyến xe buýt, từng bước đưa các phương tiện vận tải hành khách công cộng sử dụng năng lượng sạch; Phấn đấu nâng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 20%.