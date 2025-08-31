Sử dụng vé liên thông không dùng tiền mặt cho vận tải công cộng

TP - Cùng với tổ chức sắp xếp, tái cấu trúc lại hoạt động hàng chục tuyến buýt, trong các tháng đầu năm 2025, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Tramoc) đã triển khai vé liên thông đa phương thức (không dùng tiền mặt) cho khách lưu thông trên hệ thống vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) thành phố.

Tramoc cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã tổ chức phê duyệt 9 quyết định cho các tuyến buýt được bổ sung phương tiện, điều chỉnh lộ trình, cự ly hoạt động cho hợp lý hơn. Trong đó có các tuyến buýt số: 61, 65, 09A, 42, 60A, 99, 104, 106...

Hành khách tấp nập đi tàu điện trong những ngày chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Phê duyệt danh sách xe trên tuyến buýt số 34: Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm do Công ty Cổ phần xe điện Hà Nội thực hiện theo hình thức đấu thầu; phê duyệt thay thế phương tiện tuyến buýt số 09, nhánh tuyến 09B; điều chỉnh lộ trình, cự ly tuyến buýt số 51: Bến xe Gia Lâm - Trần Vỹ (Học viện Tư pháp) theo phương án tổ chức giao thông tại nút giao Trần Vỹ, Hồ Tùng Mậu...

Thực hiện phê duyệt danh sách phương tiện cho các tuyến buýt số 07, 25, 27, 55, 56, 109 của Công ty Cổ phần xe điện Hà Nội thực hiện theo hình thức đấu thầu.

Với phương tiện xe buýt, đã thực hiện phê duyệt danh sách phương tiện 44 tuyến buýt để Tổng công ty vận tải Hà Nội thực hiện theo hình thức đấu thầu; phê duyệt điều chỉnh vị trí điểm đầu cuối, lộ trình, cự ly tuyến buýt số 56 nhánh tuyến 56A: Mỹ Đình - Núi Đôi tại Núi Đôi.

Trong 6 tháng đầu năm, Tramoc cũng đã báo cáo thẩm định phương án vé liên thông đa phương thức cho hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tiếp đó, tham mưu Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố ban hành phê duyệt phương án vé liên thông đa phương thức cho hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố.

Hành khách đi tàu điện không cần dùng tiền mặt

Từ việc phải dùng tiền mặt để mua vé cứng (thẻ từ), bắt đầu từ 1/8, hành khách đi tàu điện trên 2 tuyến đường sắt đô thị là Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội khi mua vé ngày, vé tuần có thể thanh toán bằng mã QR (vé ảo).

Cụ thể, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội cho biết, bắt đầu từ 1/8 Tramoc đã triển khai bán vé phi vật lý (vé ảo) thông qua quét mã QR đối với loại vé ngày, vé tuần trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh -Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội (hình thức này chưa áp dụng với khách đi tàu điện bằng vé lượt - PV)

Thay vì dùng vé giấy hay thẻ vé, từ 1/8 hành khách đi xe buýt, tàu điện có thể dùng mã QR (như góc phải ảnh) để thanh toán

Theo đại diện Tramoc, để chuẩn bị áp dụng chính sách giá vé mới đối với 2 tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3.1 Nhổn - ga Hà Nội, Trung tâm đã phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội và đơn vị triển khai thí điểm hệ thống vé điện tử triển khai vé ảo (vé phi vật lý) đối với vé ngày, vé tuần trên 2 tuyến đường sắt đô thị từ ngày 1/8/2025.

“Vé ngày, vé tuần ảo của các tuyến đường sắt được thiết lập theo tài khoản định danh của khách hàng, hiển thị trên điện thoại di động và có các thông tin họ và tên, ngày tháng năm sinh, thời gian sử dụng, mã vé, loại hình phương tiện, số hiệu tuyến, trạng thái vé” - đại diện Tramoc thông tin.

Tramoc đánh giá, việc sử dụng vé ảo giúp tiết kiệm chi phí phát hành vé, phù hợp xu thế và tiện dụng cho hành khách khi không phải mang theo và dùng tiền mặt để mua vé cứng đi tàu như lâu nay.

Để sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, Tramoc hướng dẫn hành khách dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc smartphone truy cập vào ứng dụng App store (đối với hệ điều hành IOS) hoặc CH play (đối với hệ điều hành Android) tải ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” và thực hiện 7 bước hướng dẫn.

Với các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, lãnh đạo Tramoc cho biết, Trung tâm tiếp tục theo dõi và hợp thức hóa mạng lưới tuyến buýt; tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố. Triển khai các đợt cao điểm đảm bảo đi lại, phục vụ hành khách tốt nhất, trong đó có Tháng An toàn giao thông (tháng 9); Dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và 80 năm Quốc khánh 2/9 kèm theo là Lễ diễu binh, diễu hành; Dịp Tết Dương lịch 2026…

Với Dịp Lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và 80 năm Quốc khánh 2/9, lãnh đạo Tramoc cho biết, đây là Đại lễ lớn của cả nước và Hà Nội, do vậy Trung tâm Tramoc đã làm việc và phối hợp với các doanh nghiệp vận tải xe buýt và đường sắt đô thị thực hiện miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách.

Cụ thể, trong thời gian từ 30/8 đến hết ngày 2/9/2025 (4 ngày), trên tất cả các tuyến buýt có trợ giá (128 tuyến) và 2 tuyến đường sắt đô thị đã đưa vào khai thác là tuyến số 2A: Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1: Nhổn - Cầu Giấy trên địa bàn thành phố người dân di chuyển trong thời gian này đều được miễn phí.