Nhà sáng lập, Chủ tịch Western Pacific Phạm Thị Bích Huệ được vinh danh Top 10 Doanh nhân Sao Đỏ 2025

Tại Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ 2025 - giải thưởng danh giá dành cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam xuất sắc tối 26/11, bà Phạm Thị Bích Huệ - nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Western Pacific Group được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Giải thưởng Sao Đỏ - biểu tượng của doanh nhân Việt Nam thời kỳ mới

Tối 26/11, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Bà Phạm Thị Bích Huệ - nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Western Pacific Group là một trong những doanh nhân xuất sắc nhất được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho nữ doanh nhân đã có những đóng góp nổi bật trong phát triển hệ sinh thái cụm liên kết ngành khu công nghiệp và logistics tại Việt Nam.

Trải qua gần ba thập kỷ kể từ năm 1999, Giải thưởng Sao Đỏ đã vinh danh gần 600 doanh nhân trẻ tiêu biểu, những gương mặt dẫn dắt các doanh nghiệp quy mô lớn, tạo đóng góp rõ rệt cho tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Bà Phạm Thị Bích Huệ - nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Western Pacific Group được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Đỏ 2025.

Năm 2025, giải thưởng càng có ý nghĩa khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, chuyển đổi số mạnh mẽ và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Việc nữ Chủ tịch Western Pacific Group được xướng tên trong Top 10 Doanh nhân Sao Đỏ - hạng mục cao nhất của giải thưởng cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong những ngành kinh tế mang tính nền tảng và chiến lược.

Hành trình khởi nghiệp và tư duy kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics - cảng biển, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Western Pacific Group Phạm Thị Bích Huệ bắt đầu sự nghiệp từ những trải nghiệm thực tế, khi bà trực tiếp lãnh đạo đội ngũ quản lý, khai thác vận hành cảng biển quốc tế.

Quá trình gắn bó với hoạt động logistics tuyến đầu đã giúp bà thấu hiểu cách thức vận hành chuỗi cung ứng, nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp và nhìn thấy rõ khoảng trống hạ tầng cản trở dòng chảy thương mại.

Từ khả năng phân tích thị trường và tư duy hội nhập quốc tế, năm 2006, bà Phạm Thị Bích Huệ quyết định khởi nghiệp, đặt nền móng cho Western Pacific Group. Từ một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cơ bản, Western Pacific dần mở rộng hoạt động sang vận hành cảng biển, kho bãi và phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Dưới sự định hướng của bà Phạm Thị Bích Huệ, Western Pacific tiên phong phát triển mô hình Cụm liên kết ngành khu công nghiệp & Logistics tại Việt Nam, một hướng đi tạo giá trị dài hạn và bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Hệ sinh thái của Western Pacific hiện phát triển với 16 công ty thành viên và gần 1.000 ha quỹ đất hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng cảng biển tại các địa phương chiến lược như Bắc Ninh, Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh… và mở rộng ra thị trường quốc tế với dự án tại Úc.

Các dự án trong hệ sinh thái được quy hoạch đồng bộ, ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành, hướng tới tiêu chuẩn phát triển xanh và bền vững.

Từ ngày đầu khởi nghiệp đến khi đưa Western Pacific Group trở thành doanh nghiệp tiên phong phát triển cụm liên kết ngành khu công nghiệp và logistics, khát vọng của bà Phạm Thị Bích Huệ chưa bao giờ thay đổi: đưa doanh nghiệp Việt vươn lên mạnh mẽ, có vị thế trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, bà tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm sản xuất và logistics thông minh của khu vực nếu có thêm nhiều doanh nhân nghĩ lớn, tiên phong đổi mới và kiên định đến cùng.

Hành trình ấy chính là nền tảng để bà Phạm Thị Bích Huệ ghi tên mình vào Top 10 Giải thưởng Sao Đỏ 2025 như minh chứng cho những giá trị mà bà theo đuổi: phát triển bền vững, đóng góp vào phát triển cộng đồng và tạo ra năng lực cạnh tranh dài hạn cho doanh nghiệp Việt Nam.

Phát triển doanh nghiệp gắn liền với lan tỏa giá trị cho cộng đồng

Bên cạnh vai trò điều hành Western Pacific Group, bà Phạm Thị Bích Huệ còn nắm giữ nhiều vai trò quan trọng tại các tổ chức, hiệp hội doanh nhân, trong đó có Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM và Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI - VII.

Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 do bà Phạm Thị Bích Huệ làm Trưởng ban Tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn về sự đổi mới, sáng tạo, hiệu quả với cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước.

Bà cũng tích cực tham gia vào các hoạt động hỗ trợ, đào tạo, kết nối cộng đồng doanh nhân và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Đồng thời, bà cũng là Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 và Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN 2020.

Không chỉ chú trọng hiệu quả kinh doanh và đóng góp cho ngân sách, Western Pacific Group dưới sự lãnh đạo của bà Huệ còn là doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện trách nhiệm xã hội.

Western Pacific Group triển khai hoạt động thiện nguyện tại địa phương vào tháng 10/2025

Nhiều năm qua, Western Pacific liên tục triển khai các chương trình ý nghĩa như hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai, ủng hộ quỹ phát triển thanh thiếu niên, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và đồng hành cùng nhiều sáng kiến cộng đồng tại các địa phương.

Đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là cam kết dài hạn của Western Pacific về việc phát triển doanh nghiệp gắn liền với lan tỏa giá trị cho cộng đồng và xã hội.