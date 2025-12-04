Đà Nẵng: Thêm tin vui cho người dân cần nhà ở xã hội

TPO - Ngày 4/12, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định triển khai đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

43 dự án và hàng chục ngàn căn hộ sẽ được xây

Theo đó, mục tiêu trọng tâm của thành phố Đà Nẵng là tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả đề án 1 triệu căn hộ để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật về nhà ở, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thành phố Đà Nẵng sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, khuyến khích đầu tư từ khu vực tư nhân vào các dự án nhà ở xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Đà Nẵng sẽ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội.

Trong đó, Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành tổng cộng gần 29.000 căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030.

Cụ thể, dự kiến năm 2025 là hơn 2.600 căn, năm 2026 gần 5.000 căn, năm 2027 là 5.000 căn, năm 2028 đạt 5.200 căn, năm 2029 đạt 5.700 căn và năm 2030 là 5.400 căn.

Trong danh mục các dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2025-2030, Đà Nẵng sẽ gồm có 43 dự án, với tổng diện tích đất hơn 134ha.

Phân luồng ưu tiên cho các dự án nhà ở xã hội

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”, triển khai đồng thời các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan; thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.

Một dự án nhà ở xã hội ở trung tâm Đà Nẵng đang được xây dựng.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai, rà soát, điều chỉnh danh mục dự án nhà ở xã hội dự kiến đầu tư giai đoạn 2025-2030 phù hợp với tình hình thực tế, rà soát các quỹ đất có vị trí phù hợp, hạ tầng đồng bộ để bổ sung, kêu gọi đầu tư xây dựng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ danh mục dự án nhà ở xã hội dự kiến triển khai giai đoạn 2025-2030 để phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện bổ sung quy hoạch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được thành phố Đà Nẵng giao hướng dẫn thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy phép môi trường đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai.