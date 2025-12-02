Tổng thống Trump tuyên bố đã chọn người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

TPO - Ngày 30/11, Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã đưa ra quyết định về người sẽ dẫn dắt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong nhiệm kỳ tới, trong bối cảnh Nhà Trắng đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược cắt giảm lãi suất để hỗ trợ kinh tế.

Trên chuyến bay trở về Washington bằng chuyên cơ Air Force One, ông Trump tuyên bố: “Tôi đã biết mình sẽ chọn ai rồi. Chúng tôi sẽ sớm công bố”. Dù chưa tiết lộ danh tính, các nguồn tin của Bloomberg News cho biết Kevin Hassett - Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia và cố vấn kinh tế trưởng của ông Trump đang là ứng viên nặng ký nhất, thay thế ông Jerome Powell - người đã nhiều lần bị ông Trump chỉ trích vì không hạ lãi suất đủ nhanh.

Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã đưa ra quyết định về người sẽ dẫn dắt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong nhiệm kỳ tới. Ảnh: The Business Times

Xuất hiện trên chương trình Face the Nation của CBS cùng ngày, ông Hassett từ chối xác nhận liệu ông có phải là ứng viên dẫn đầu hay không và gọi các thông tin lan truyền là “tin đồn”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thị trường đã phản ứng tích cực khi xuất hiện kỳ vọng Tổng thống Trump sắp công bố người đứng đầu Fed mới. Theo Hassett, phiên đấu giá trái phiếu Kho bạc gần đây diễn ra thuận lợi, lãi suất giảm đáng kể, và đây là dấu hiệu cho thấy người dân Mỹ kỳ vọng một Chủ tịch Fed mới sẽ giúp họ tiếp cận các khoản vay mua xe và thế chấp nhà dễ dàng hơn với lãi suất thấp hơn.

Giới phân tích nhận định đây là cách ông Hassett phản bác những lo ngại rằng ông có thể bị xem là quá thân cận với Tổng thống, từ đó ảnh hưởng đến tính độc lập của Fed.

Các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Trump tin tưởng ông Hassett, xem ông là người cùng quan điểm trong việc thúc đẩy chính sách tiền tệ nới lỏng. Ông Hassett từng nói rằng nếu được đề nghị, ông sẵn sàng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Fed. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo ông có thể gặp khó khăn trong việc thống nhất ủy ban thiết lập chính sách lãi suất của Fed và có thể chịu áp lực từ Nhà Trắng.

Kevin Hassett - Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia và cố vấn kinh tế trưởng của ông Trump, đang là ứng viên nặng ký nhất thay thế ông Jerome Powell. Ảnh: Market Watch.

Dù ông Trump nổi tiếng với việc thay đổi quyết định vào phút chót, việc thị trường tài chính phản ứng mạnh trước khả năng ông Hassett được đề cử thể hiện qua việc lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4% cho thấy giới đầu tư đang theo dõi sát sao bất kỳ tín hiệu nào từ Nhà Trắng.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người chịu trách nhiệm điều phối quá trình tuyển chọn, cho biết Tổng thống có thể công bố lựa chọn cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay. Ngoài ông Kevin Hassett, các ứng viên được cân nhắc còn có Thống đốc Fed Christopher Waller, Phó Chủ tịch Fed Michelle Bowman, cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh cùng Rick Rieder - quan chức cấp cao tại BlackRock. Tổng thống Trump cũng từng gợi ý rằng ông muốn ông Bessent giữ vị trí này, dù Bộ trưởng Tài chính đã nhiều lần từ chối.

Người được ông Trump chọn sẽ cần Thượng viện phê chuẩn để đảm nhận vị trí Chủ tịch Fed, có khả năng được bổ nhiệm nhiệm kỳ 14 năm với tư cách Thống đốc Fed nếu không phải là người đang làm việc trong hệ thống. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5, còn nhiệm kỳ Thống đốc của ông kéo dài đến tháng 2 năm sau.

Dù quyết định cuối cùng chưa được công bố, thị trường tài chính và giới đầu tư đã sẵn sàng cho một bước ngoặt quan trọng trong chính sách tiền tệ của Mỹ, nơi lãi suất đang trở thành tâm điểm của cuộc chơi kinh tế.