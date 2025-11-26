Ông Trump: 'Chúng tôi đang tạo ra những con số chưa ai đạt được'

TPO - Tổng thống Donald Trump liên tục khẳng định rằng nước Mỹ đang chứng kiến một làn sóng đầu tư lịch sử, với các cam kết tài chính dự kiến chạm mốc 21.000 tỷ USD vào cuối năm nay từ các chính phủ và doanh nghiệp mong muốn giành được sự ủng hộ của ông.

Nếu con số này chính xác, nước Mỹ sẽ đối diện với một lượng vốn tương đương gần 70% GDP hàng năm của quốc gia. Ngay cả khi phân bổ trong 4 năm, tuyên bố của ông Trump vẫn sẽ là đợt bùng nổ chi tiêu vốn lớn nhất trong lịch sử hậu chiến của Mỹ, vượt qua cả chính sách kinh tế mới của thập niên 1930 và cơn sốt xây dựng đường sắt thế kỷ 19.

“Chúng tôi đang tạo ra những con số chưa ai đạt được”, ông Trump phát biểu trước Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng tuần trước. Tuy nhiên, các số liệu được công bố từ chính Nhà Trắng lại không hoàn toàn trùng khớp với tuyên bố của ông Trump.

Tổng thống Trump khẳng định nước Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư lịch sử trị giá 21.000 tỷ USD.

Trang web Trump Effect - nơi liệt kê các dự án đầu tư, được cho là bắt nguồn từ ảnh hưởng của ông Trump chỉ ghi nhận 9.600 tỷ USD đầu tư trong và ngoài nước kể từ tháng 1 khi Tổng thống Trump nhậm chức.

Một phân tích từ Bloomberg Economics đã rà soát lại toàn bộ số liệu trên. Kết quả cho thấy các cam kết đầu tư thực tế thấp hơn đáng kể so với con số 21.000 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ công bố. Điều này làm dấy lên câu hỏi về quy mô thực sự, tính khả thi, cũng như tác động dài hạn đối với nền kinh tế Mỹ của “làn sóng” đầu tư mà ông Trump tuyên bố sở hữu công lao.

Giới chuyên gia cho rằng, công bố các cam kết đầu tư là một chuyện, còn dòng vốn thực sự chảy vào nền kinh tế lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Nhiều thỏa thuận chỉ mới dừng ở mức tuyên bố, chưa có cam kết ràng buộc hoặc lộ trình thực thi cụ thể.

Theo Bloomberg, một số khoản đầu tư được Nhà Trắng tính vào danh sách có thể chỉ mang tính chất ngoại giao, hoặc là các khoản chi đã được lên kế hoạch từ trước khi ông Trump nhậm chức.

Trong bối cảnh nước Mỹ đang tìm cách thu hút vốn để thúc đẩy tăng trưởng, câu hỏi lớn nhất hiện nay không phải là liệu có một “cú bùng nổ đầu tư lịch sử” hay không mà là liệu những lời hứa này có đủ cơ sở để trở thành hiện thực?