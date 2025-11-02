Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Mỹ có thể mất trắng 14 tỷ USD vì chính phủ đóng cửa

Hồng Nhung

TPO - Việc Chính phủ liên bang Mỹ rơi vào tình trạng ngừng hoạt động kéo dài đang đe dọa gây tổn thất lớn cho nền kinh tế. Theo ước tính mới nhất của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), nền kinh tế nước này có thể thiệt hại từ 7-14 tỷ USD, tương đương mức giảm tới 2% GDP trong quý IV do chi tiêu công bị đình trệ.

Đến ngày 29/10, đợt đóng cửa một phần của chính phủ đã bước sang ngày thứ 29 mà chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Trong khi Thượng viện Cộng hòa kêu gọi phe Dân chủ ủng hộ biện pháp tạm thời nhằm cấp vốn cho các cơ quan liên bang đến ngày 21/11, thì phía Dân chủ yêu cầu mở đàm phán để gia hạn các ưu đãi thuế liên bang giúp người dân mua bảo hiểm y tế tư nhân theo chương trình Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (ACA).

CBO cho biết, việc ngừng chi tiêu của chính phủ liên bang đã làm trì hoãn các khoản thanh toán tiền lương, hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ và trợ cấp thực phẩm cho người thu nhập thấp, khiến tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng đáng kể.

mmohawsnw5oppcadw3dxws5gryjpg-3-11zon.jpg
Việc chính phủ liên bang Mỹ rơi vào tình trạng ngừng hoạt động kéo dài đang đe dọa gây tổn thất lớn cho nền kinh tế.

Giám đốc CBO Phillip Swagel cho biết trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Jodey Arrington rằng: Dù phần lớn thiệt hại có thể được phục hồi khi chính phủ hoạt động trở lại, nhưng vẫn sẽ có từ 7-14 tỷ USD bị mất vĩnh viễn. “Tác động của đợt đóng cửa đối với nền kinh tế còn phụ thuộc vào các quyết định hành chính trong suốt thời gian ngừng hoạt động”, ông Swagel nhấn mạnh.

Hiện có khoảng 750.000 nhân viên liên bang bị tạm nghỉ việc kể từ khi chính phủ hết ngân sách vào ngày 1/10, đây là thời điểm bắt đầu năm tài khóa 2026. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ưu tiên chi trả lương cho binh sĩ, lực lượng thực thi pháp luật và nhân viên di trú, trong khi nhiều người lao động khác vẫn phải làm việc không lương.

Theo CBO, nếu chính phủ được mở lại trong tuần này, nền kinh tế Mỹ vẫn sẽ mất khoảng 7 tỷ USD. Nếu tình trạng kéo dài đến ngày 12/11, thiệt hại ước tính tăng lên 11 tỷ USD, và nếu tiếp tục đến ngày 26/11, con số này có thể chạm ngưỡng 14 tỷ USD.

Với những thiệt hại ngày càng gia tăng, giới chuyên gia cảnh báo rằng mỗi ngày trì hoãn đều khiến nền kinh tế Mỹ thêm tổn thất, trong khi hàng trăm nghìn nhân viên công quyền vẫn phải đối mặt với khó khăn tài chính và bất ổn kéo dài.

Hồng Nhung
Reuters
#đóng cửa chính phủ Mỹ #thiệt hại kinh tế Mỹ #nền kinh tế Mỹ

