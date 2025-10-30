Fed cắt giảm lãi suất giữa căng thẳng đóng cửa chính phủ Mỹ

TPO - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định hạ lãi suất với mức 25 điểm cơ bản (0,25%), đánh dấu lần cắt giảm thứ 2 liên tiếp. Trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa, Fed bị thiếu hụt dữ liệu kinh tế quan trọng để định hướng chính sách.

Theo thông báo sau cuộc họp, lãi suất chuẩn của Fed được điều chỉnh xuống mức 3,75 - 4,00%, song quyết định này không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Hai quan chức cấp cao đã bỏ phiếu phản đối. Thống đốc Stephen Miran - người mới được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm - cho rằng: Fed nên hạ sâu hơn, 0,5%, trong khi Chủ tịch Fed khu vực Kansas City Jeff Schmid muốn giữ nguyên lãi suất.

Ông Miran - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh tế cho Tổng thống Mỹ - lập luận rằng rủi ro từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung dù đã hạ nhiệt, nhưng vẫn đe dọa triển vọng kinh tế, đồng thời cho rằng cần đưa lãi suất nhanh về mức trung lập để tránh tổn thương thị trường lao động. Theo ông, thuế quan không đẩy lạm phát tăng, nên việc hạ lãi suất mạnh tay là hợp lý.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định hạ lãi suất 0,25%. Ảnh: Newsweek

Ngược lại, ông Schmid cảnh báo rằng lạm phát vẫn ở mức cao, việc kích cầu quá sớm có thể làm giá cả tăng vọt, khi doanh nghiệp được “bật đèn xanh” để chuyển chi phí thuế quan sang người tiêu dùng.

Trong tuyên bố chính sách, Fed thừa nhận tình trạng đóng cửa chính phủ khiến việc thu thập dữ liệu kinh tế bị đình trệ, làm mờ đi bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Mỹ. Fed cho biết các đánh giá hiện nay dựa trên những chỉ số sẵn có và khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi tác động của các thông tin mới đến triển vọng kinh tế.

Kể từ khi chính phủ Mỹ ngừng hoạt động từ ngày 1/10, báo cáo việc làm tháng 9 vẫn chưa được công bố, dữ liệu lạm phát phát hành trễ hơn hai tuần, và báo cáo việc làm tháng 10 nhiều khả năng sẽ bị hoãn. Nhà Trắng thậm chí cho biết sẽ không công bố báo cáo lạm phát tháng 10.

Fed cho biết thị trường lao động không có nhiều thay đổi so với trước khi dữ liệu bị gián đoạn: “Tăng trưởng việc làm đã chậm lại trong năm nay, tỷ lệ thất nghiệp có nhích lên nhưng vẫn ở mức thấp đến tháng 8”, Fed nêu rõ.

Fed cũng thông báo sẽ chấm dứt quá trình thu hẹp bảng cân đối kế toán từ ngày 1/12. Ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed - cho biết: Quyết định này được đưa ra vì thanh khoản trên thị trường đang dần thắt chặt, Fed muốn tránh lặp lại tình trạng căng thẳng tiền tệ như năm 2019.

Fed sẽ dừng thu hẹp khi lượng dự trữ ngân hàng tại Fed đạt mức “dư dả”. Ảnh: RISMedia.

Theo kế hoạch, Fed sẽ dừng thu hẹp khi lượng dự trữ ngân hàng tại Fed đạt mức “dư dả”, đủ để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Tại họp báo sau cuộc họp, ông Powell khẳng định việc tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12 “chưa phải điều chắc chắn, còn rất xa mới thống nhất được”.

“Có nhiều quan điểm khác biệt về hướng đi sắp tới, hai lần cắt giảm liên tiếp đã đưa lãi suất tiến gần hơn 150 điểm cơ bản tới mức trung lập, Fed cần thận trọng", ông Powell nói và ví von về tình trạng ra quyết sách khi thiếu dữ liệu chính thức: “Khi bạn lái xe trong sương mù, bạn sẽ giảm tốc độ”.

Phát biểu thận trọng của Chủ tịch Fed khiến thị trường hạ kỳ vọng: Trước cuộc họp, giới đầu tư đánh giá 87% khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt lãi suất vào tháng 12, nhưng đến cuối ngày, xác suất này giảm xuống còn khoảng 56%.

Fed vẫn đang đối mặt với bài toán lạm phát dai dẳng, khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi tăng 3% trong tháng 9, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%. Cùng lúc, tăng trưởng việc làm và hoạt động sản xuất đều chậm lại, khiến bức tranh kinh tế Mỹ trở nên mờ mịt hơn.

Quyết định hạ lãi suất lần này cũng cho thấy Fed đang chịu sức ép lớn từ Nhà Trắng, khi Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích ông Powell “hành động quá chậm” và liên tục thúc giục cắt giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.