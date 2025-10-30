Mỹ - Trung bắt đầu 'mùa xuân thương mại' sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giảm thuế với hàng hóa Trung Quốc xuống 47% sau cuộc gặp “tuyệt vời” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt căng thẳng thương mại và mở đường cho hợp tác kinh tế giữa hai cường quốc.

Ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ giảm thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc xuống 47%, thấp hơn 10% so với trước đó, sau cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

Đổi lại, Bắc Kinh đồng ý mua trở lại đậu tương Mỹ, duy trì xuất khẩu đất hiếm, đây là mặt hàng chiến lược quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ và tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán trái phép fentanyl - loại ma túy tổng hợp đã gây khủng hoảng nghiện ngập tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giảm thuế với hàng hóa Trung Quốc xuống 47% sau cuộc gặp “tuyệt vời” với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc.

Phát biểu trên chuyên cơ Không Lực Một sau khi rời Busan, ông Trump mô tả cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc “tuyệt vời”, đồng thời khẳng định cả hai bên đều đạt được những tiến triển quan trọng. Đây là lần đầu tiên ông Trump và ông Tập gặp mặt kể từ năm 2019, đánh dấu một bước ngoặt trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cuộc hội đàm kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Hai nhà lãnh đạo bắt tay, trao đổi riêng và cùng xuất hiện trước ống kính trong bầu không khí được cho là tích cực hơn mong đợi.

Ngay sau khi ông Trump công bố chi tiết thỏa thuận, thị trường tài chính toàn cầu lập tức phản ứng mạnh. Các chỉ số chứng khoán châu Á và hợp đồng tương lai châu Âu dao động giữa tăng và giảm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất trong 10 năm. Trái lại, hợp đồng tương lai đậu tương Mỹ cũng yếu đi khi giới đầu tư thận trọng trước các điều khoản cụ thể của thỏa thuận.

Ngay sau khi ông Trump công bố chi tiết thỏa thuận, thị trường tài chính toàn cầu lập tức phản ứng mạnh.

Trước đó, thị trường chứng khoán thế giới từ Phố Wall đến Tokyo đều liên tục lập đỉnh trong kỳ vọng về một bước đột phá trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, vốn đã kéo dài nhiều năm, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và gây tâm lý bất ổn cho giới doanh nghiệp quốc tế.

Theo giới quan sát, động thái giảm thuế của Washington và cam kết mua nông sản từ Bắc Kinh đánh dấu tín hiệu hòa hoãn hiếm hoi giữa hai cường quốc, sau thời gian dài căng thẳng leo thang trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ và an ninh.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng về triển vọng lâu dài của thỏa thuận này. Với việc cả hai bên đều thể hiện lập trường cứng rắn hơn trong cạnh tranh kinh tế và địa chính trị, không ít câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ về việc liệu “mùa xuân thương mại” này có kéo dài được bao lâu.

Chuyến công du châu Á của ông Trump bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á được đánh giá là nỗ lực củng cố vị thế kinh tế của Mỹ tại khu vực, trong bối cảnh cán cân quyền lực toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ.