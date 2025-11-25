Tài sản của gia đình ông Donald Trump 'bốc hơi' mạnh

TPO - Thị trường tiền điện tử toàn cầu đang trải qua giai đoạn lao dốc mạnh nhất trong năm, kéo theo những hệ quả nặng nề không chỉ đối với giới đầu tư mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Từng hưởng lợi lớn từ sự bùng nổ của crypto trong nhiệm kỳ thứ 2, gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump giờ đây phải đối diện với một thực tế đầy khắc nghiệt đó là sự biến động dữ dội luôn tiềm ẩn bên trong thị trường tài sản số.

Theo chỉ số của Bloomberg, tài sản của gia đình ông Trump đã giảm từ 7,7 tỷ USD xuống còn khoảng 6,7 tỷ USD chỉ trong vòng 2 tháng, tức bốc hơi 1 tỷ USD. Nguyên nhân chính đến từ các khoản đầu tư crypto, đây là lĩnh vực mà gia đình ông Trump mở rộng mạnh mẽ suốt thời gian qua. Cú sập này nằm trong làn sóng “rút tiền lớn” khỏi thị trường tài sản số, mất hơn 1.000 tỷ USD giá trị.

Gia đình Tổng thống Donald Trump đối diện với sự biến động dữ dội luôn tiềm ẩn bên trong thị trường tài sản số. Ảnh: Newsweek.

Cú trượt giá lan rộng tác động trực tiếp đến nhiều dự án crypto mang dấu ấn của gia đình ông Trump. Đồng memecoin mang thương hiệu Trump đã giảm hơn 25% kể từ tháng 8. Cổ phần của con trai thứ 2 Eric Trump trong một công ty khai thác Bitcoin cũng mất khoảng một nửa giá trị. Trong khi đó, cổ phiếu công ty mạng xã hội Trump - đơn vị bắt đầu tích trữ Bitcoin từ năm nay cũng đang chạm mức thấp kỷ lục.

Điều đáng chú ý là bất kỳ nhà đầu tư nào mua token của ông Trump vào thời điểm công bố chính thức nhậm chức đến hiện tại gần như mất sạch vốn. Tuy nhiên, phản ứng từ gia đình ông Trump lại khá khác thường. Eric Trump tỏ ra đầy lạc quan và cho rằng đây chính là thời điểm tốt để mua vào, tuyên bố với tờ Bloomberg News: “Những người biết chấp nhận biến động và mua khi thị trường giảm mới là người chiến thắng cuối cùng. Tôi chưa bao giờ lạc quan về crypto như lúc này”.

Trên thực tế, gia đình ông Trump không chỉ nắm giữ token và cổ phần các công ty crypto mà còn tham gia sâu vào việc xây dựng hệ sinh thái tiền điện tử. Điển hình là nền tảng World Liberty Financial, dự án crypto lớn nhất của họ. Token WLFI từng đạt mức định giá gần 6 tỷ USD, nhưng hiện chỉ còn khoảng 3,15 tỷ USD. Dù vậy, gia đình ông Trump đã kịp thu về gần 900 triệu USD tiền mặt từ việc bán token và cổ phần cho một công ty đại chúng nhỏ tên là Alt5 Sigma Corp., dù cổ phiếu của công ty này sau đó đã giảm tới 75%.

Cổ phiếu Trump Media đã giảm 66% trong năm qua.

Trump Media - công ty điều hành Truth Social - từng chi khoảng 2 tỷ USD để mua bitcoin và các tài sản liên quan. Với 11.500 bitcoin, được mua khi giá khoảng 115.000 USD, đến hiện tại khoản đầu tư này đã lỗ khoảng 25%. Công ty còn tích lũy token CRO của Crypto.com, nhưng giá trị token này cũng đã giảm một nửa so với cuối tháng 9. Không chỉ dừng lại ở việc nắm giữ, Trump Media và Crypto.com đang phát triển một nền tảng dự đoán thể thao và chính trị bằng crypto, mang tên Truth Predict.

Cú sập thị trường cũng ảnh hưởng mạnh đến American Bitcoin Corp., công ty được thành lập sau lễ nhậm chức của Tổng thống Trump với sự tham gia của 2 người con trai Eric và Donald Trump Jr. Cổ phiếu công ty từng đưa giá trị cổ phần của Eric Trump lên 630 triệu USD, nhưng đến hiện tại đã giảm hơn một nửa, khiến tài sản của gia đình ông Trump "bốc hơi" hơn 300 triệu USD. Một nhà đầu tư mua cổ phiếu công ty từ khi IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu) đến nay đã chịu lỗ hơn 45%.

Giá memecoin Trump đã giảm thêm khoảng 25% kể từ cuối tháng 8. Theo ước tính của Bloomberg, gia đình ông Trump giữ khoảng 40% tổng số token thông qua World Liberty Financial, tương đương khoảng 310 triệu USD, giảm 117 triệu USD.

Tuy nhiên, từ tháng 7 đến nay, khoảng 90 triệu token mới đã được mở khóa cho nhóm nội bộ tạo dự án, trong đó Bloomberg ước tính có khoảng 40% thuộc về gia đình ông Trump. Số token mới này trị giá khoảng 220 triệu USD, đồng nghĩa với việc tài sản crypto của gia đình Trump vẫn tăng ròng, bất chấp thị trường đỏ lửa. Hiện chưa rõ liệu gia đình ông Trump có bán số token này ra thị trường hay chưa...

Giới chuyên gia tài chính nhận định rằng gia đình ông Trump đang ở một vị thế đặc biệt, họ không chỉ đầu tư vào crypto mà còn trực tiếp tham gia vào việc tạo ra token, bán token và thu lợi từ chính giao dịch của người mua. Trong khi nhà đầu tư phổ thông có thể mất trắng vì biến động thị trường, thì gia đình Trump vẫn có nguồn thu ổn định từ các giao dịch và cấu trúc hợp đồng mà họ tham gia xây dựng.

Giáo sư Jim Angel của Đại học Georgetown nhận định: “Nhà đầu tư cá nhân chỉ có thể đặt cược, còn gia đình ông Trump không chỉ đặt cược, họ tạo ra cuộc chơi”.