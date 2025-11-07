Hé lộ tài sản của Barron Trump

TPO - Con trai út của Tổng thống Donald Trump, Barron Trump đang gây chú ý khi khối tài sản cá nhân của anh được ước tính đã chạm mốc 150 triệu USD, vượt qua cả mẹ ruột là Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Theo Forbes, Barron Trump (19 tuổi), hiện là cái tên trẻ tuổi nhất trong gia đình Trump tham gia vào lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là thị trường tiền điện tử. Anh được cho là đã góp phần quan trọng trong việc giúp cha mình - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp cận với công nghệ tài chính mới này.

Nguồn tin từ Vanity Fair tiết lộ, Barron chính là người đã giải thích cho ông Trump khái niệm “ví điện tử” và cùng cha, cùng các anh trai đồng sáng lập World Liberty Financial (WLFI), đây là một công ty tiền mã hóa ra mắt chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Con trai út của Tổng thống Donald Trump, Barron Trump đang gây chú ý khi khối tài sản cá nhân của anh được ước tính đã chạm mốc 150 triệu USD. Nguồn: Yahoo News Canada.

Sau khi ông Trump đánh bại bà Kamala Harris và trở lại Nhà Trắng, giá trị của WLFI tăng vọt. Forbes cho biết công ty này đã giúp khối tài sản của gia đình Trump tăng thêm hơn 1,5 tỷ USD, trong đó riêng phần của Barron trị giá khoảng 150 triệu USD.

Ông Trump từng đùa trong lễ ra mắt công ty: “Nó có 4 cái ví gì đó, mà tôi thì hỏi ‘Ví là cái gì vậy?’”, cho thấy sự ngạc nhiên xen lẫn tự hào trước sự hiểu biết của con trai trong lĩnh vực tài chính số.

Dù mới 19 tuổi, Barron Trump hiện được ước tính sở hữu tài sản 150 triệu USD, vượt qua mẹ là Melania Trump (ước tính khoảng 20 triệu USD). Người đứng đầu gia đình - Tổng thống Donald Trump vẫn dẫn đầu với tổng tài sản ước đạt 7,3 tỷ USD, theo The Irish Star.

Khác với phong cách kín tiếng và tránh xa ánh đèn công chúng trước đây, Barron đang âm thầm xây dựng hình ảnh một doanh nhân trẻ, năng động trong lĩnh vực tiền mã hóa, nơi anh được cho là có tầm nhìn và khả năng nắm bắt xu hướng đáng nể.

Phần lớn tài sản của Barron được cho là đến từ các khoản đầu tư tiền điện tử. Vanity Fair cho biết giá trị tài sản kỹ thuật số của anh đã tăng từ 80 triệu USD lên 150 triệu USD chỉ trong vài tháng. Nhà báo Séraphine Roger tiết lộ, Barron còn đang nắm giữ hơn 2,3 tỷ token, có thể đem lại thêm 525 triệu USD nếu được mở khóa và bán ra.

Barron Trump đang nổi lên như một “thái tử tiền số” thực thụ của gia đình Trump. Ảnh: MARCA.

Tháng 9/2024, DT Marks Defi LLC, công ty nắm giữ cổ phần của gia đình Trump tại World Liberty, đã nhận được tổng cộng 22,5 tỷ token tiền điện tử có tên là $WLFI. Để đổi lấy quyền sử dụng tên của ông Trump, công ty đã nhận được 75% doanh thu từ World Liberty sau khoản lãi 15 triệu USD đầu tiên.

Sau khi ông Trump tái đắc cử, tỷ phú tiền điện tử Justin Sun đã rót 75 triệu USD vào World Liberty, khiến giá token tăng mạnh và tổng doanh số đạt 675 triệu USD tính đến tháng 8/2025. Riêng phần lợi nhuận sau thuế của Barron từ thương vụ này ước khoảng 38 triệu USD.

Không dừng lại ở đó, Barron tiếp tục hưởng lợi từ việc gia đình ra mắt đồng stablecoin neo theo USD trị giá 2,6 tỷ USD, giúp anh thu thêm 34 triệu USD, cùng thương vụ hợp tác 750 triệu USD với công ty y tế Alt5 Sigma, đem về 41 triệu USD sau thuế.

Với tổng tài sản lưu động khoảng 150 triệu USD, cùng hàng tỷ USD token chưa được mở khóa, Barron Trump đang nổi lên như một “thái tử tiền số” thực thụ của gia đình Trump.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, giới phân tích cho rằng Barron có thể sớm trở thành tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ, thậm chí vượt qua những cái tên đình đám trong giới công nghệ và tài chính.

Dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, Barron Trump đang chứng minh rằng mình không chỉ là “con trai của Donald Trump”, mà còn là một thế hệ doanh nhân mới, đại diện cho làn sóng tài chính số đang thay đổi nền kinh tế toàn cầu.