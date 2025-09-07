Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Ông Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế nhập hàng hóa một số nước

Hồng Nhung

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp miễn thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng công nghiệp và dược phẩm cho các quốc gia đã ký thỏa thuận thương mại với Washington.

Sắc lệnh mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 8/9, áp dụng cho hơn 45 nhóm hàng hóa, trong đó có niken, vàng, graphite, nam châm neodymium, đèn LED cùng nhiều hợp chất dược phẩm và hóa chất công nghiệp.

Theo Nhà Trắng, các ưu đãi thuế quan chỉ dành cho những quốc gia “đối tác liên kết”, tức đã đạt được thỏa thuận thương mại có đi có lại với Mỹ. Những mặt hàng được miễn thuế là những sản phẩm Mỹ không thể sản xuất hoặc sản xuất không đủ để đáp ứng nhu cầu nội địa.

tempimagen1b422.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp miễn thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng công nghiệp và dược phẩm cho các quốc gia đã ký thỏa thuận thương mại với Washington.

Ông Trump nhấn mạnh việc giảm thuế sẽ phụ thuộc vào giá trị kinh tế và phạm vi cam kết của đối tác trong các hiệp định thương mại, đồng thời khẳng định quyết định này gắn liền với lợi ích quốc gia của Mỹ.

Sắc lệnh cũng đưa chính sách thuế của Mỹ phù hợp hơn với các cam kết trong thỏa thuận đã có với những đồng minh như Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Đặc biệt, một số sản phẩm nông nghiệp, máy bay và linh kiện, cùng các loại dược phẩm chưa được cấp bằng sáng chế cũng sẽ được bổ sung vào danh mục miễn trừ.

Trong khi đó, các mặt hàng vàng nhập khẩu từ Thụy Sĩ - quốc gia đang phải chịu mức thuế 39% do chưa đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ cũng nằm trong diện được xem xét miễn giảm.

Với sắc lệnh mới, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, Bộ Thương mại và Hải quan được phép miễn thuế cho những mặt hàng thuộc danh mục đã nêu mà không cần thêm chỉ đạo trực tiếp từ tổng thống.

Động thái này được đánh giá là một bước điều chỉnh trong chính sách thương mại của ông Trump, sau nhiều tháng tập trung áp thuế cao nhằm gây sức ép và tái định hình hệ thống thương mại toàn cầu.

Hồng Nhung
Reuters
