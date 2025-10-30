Thị trường tài chính toàn cầu ra sao sau khi Fed hạ lãi suất?

TPO - Thị trường tài chính toàn cầu chững lại sau khi Fed hạ lãi suất và Chủ tịch Jerome Powell phát tín hiệu thận trọng về khả năng tiếp tục nới lỏng trong tháng 12. Phố Wall hạ nhiệt, thị trường chứng khoán châu Á chao đảo, giới đầu tư chờ cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập và tín hiệu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Phố Wall hạ nhiệt

Tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall khép phiên với diễn biến trái chiều. Chỉ số Dow Jones giảm 74,37 điểm (-0,16%) xuống 47.632,00 điểm, S&P 500 gần như đi ngang ở 6.890,59 điểm, trong khi Nasdaq tăng 130,98 điểm (+0,55%) lên 23.958,47 điểm, đánh dấu kỷ lục mới.

Cổ phiếu Nvidia tăng 3% lên 207,04 USD, nâng giá trị thị trường lên 5,03 nghìn tỷ USD, tiếp tục là động lực chính của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trên Phố Wall.

Trước đó, Fed thông báo giảm lãi suất thêm 0,25%, đưa biên độ lãi suất xuống 3,75 - 4,00%. Quyết định này phù hợp với dự báo của giới phân tích, đồng thời Fed cho biết sẽ thực hiện mua lại một lượng giới hạn trái phiếu Kho bạc Mỹ để hỗ trợ thanh khoản.

Tuy nhiên, Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh việc tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12 “vẫn còn xa mới được đảm bảo”, do ngân hàng trung ương đang thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng trong bối cảnh chính phủ Mỹ một phần vẫn đóng cửa. Phát biểu này khiến giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng: Xác suất Fed hạ lãi suất thêm trong tháng 12 giảm mạnh từ 90% xuống còn 71%.

Theo ông Michael Rosen - Giám đốc đầu tư của Angeles Investments (California), “việc cắt giảm lãi suất đã được kỳ vọng, nên thị trường phản ứng không quá bất ngờ. Tuy nhiên, phát biểu của ông Powell khiến tâm lý hưng phấn tạm thời hạ nhiệt. Cuối cùng, chính lợi nhuận doanh nghiệp mới là yếu tố then chốt dẫn dắt thị trường, và đến nay kết quả vẫn rất khả quan”.

Thực tế, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III tại Mỹ vẫn đang mang lại gam màu tích cực. Theo dữ liệu LSEG, có tới 84,2% trong số 222 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng, cao hơn đáng kể mức trung bình 77% của bốn quý gần đây.

Một điểm sáng khác trong phiên là Caterpillar (CAT.N) khi công bố lợi nhuận quý III vượt kỳ vọng, giúp cổ phiếu tăng mạnh 11,6%.

Sau khi thị trường đóng cửa, loạt “ông lớn công nghệ” gồm Meta, Microsoft và Alphabet công bố kết quả quý, khiến giao dịch ngoài giờ biến động mạnh. Meta giảm hơn 8% do gánh chi phí một lần gần 16 tỷ USD và dự kiến tăng mạnh đầu tư năm tới. Microsoft mất 1% vì chi phí hạ tầng AI kỷ lục gây lo ngại về biên lợi nhuận, trong khi Alphabet tăng khoảng 5% nhờ doanh thu mảng AI tiếp tục khởi sắc.

Trên sàn NYSE, số mã giảm áp đảo mã tăng với tỷ lệ 2,16:1, có 476 cổ phiếu lập đỉnh mới và 170 cổ phiếu chạm đáy. Trên Nasdaq, tỷ lệ này là 2,28:1 nghiêng về bên giảm.

Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn Mỹ đạt 20,71 tỷ cổ phiếu, thấp hơn một chút so với mức trung bình 21 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần đây.

Châu Á chao đảo, chờ cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập

Tác động từ quyết định của Fed nhanh chóng lan sang các thị trường châu Á. Sáng 30/10, chứng khoán khu vực mở cửa trong trạng thái chao đảo. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) gần như đi ngang, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 nhích nhẹ 0,1%.

Giới đầu tư khu vực đang tập trung vào hai yếu tố then chốt: Cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, cùng cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập được kỳ vọng có thể “phá băng” căng thẳng thương mại, song giới quan sát nhận định triển vọng vẫn còn mong manh.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở cửa giảm 0,1% trước thềm cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Giới phân tích dự báo cơ quan này sẽ tiếp tục duy trì chính sách lãi suất siêu thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng.

Trong khi đó, đồng USD giữ vững ở mức 152,70 yen, còn lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,0757%, đây là mức cao nhất trong 3 tuần.

Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh tăng lên 99,131 điểm, mức cao nhất trong hai tuần.

Tại châu Âu, đồng euro ổn định ở mức 1,16035 USD trước thềm cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), nơi được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất lần thứ ba liên tiếp.

Bà Sally Auld - kinh tế trưởng Ngân hàng Quốc gia Úc (ECB) - nhận định: Sau biến động mạnh từ Fed, thị trường có thể kết thúc tuần lễ ngân hàng trung ương một cách yên ả nếu BOJ và ECB không có thay đổi lớn.