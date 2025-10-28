Chứng khoán kịch tính như... tàu lượn

TPO - Thị trường chứng khoán trải qua phiên giao dịch ngày 28/10 đầy kịch tính, VN-Index từ chỗ "rơi mạnh" về vùng 1.620 điểm đã bất ngờ bật tăng, đóng cửa trên 1.680 điểm. Diễn biến “tàu lượn” cho thấy lực cầu bắt đáy xuất hiện trong phiên chiều, giúp thị trường đảo chiều ngoạn mục.

Thị trường chứng khoán tương đối tiêu cực trong phiên sáng, thậm chí qua giờ nghỉ trưa, cao trào được đẩy lên khi cổ phiếu nhóm Vingroup VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm sàn, VPl cũng giảm mạnh. Bốn cổ phiếu này khiến VN-Index mất gần 20 điểm, tuy nhiên, sự tiêu cực không gây ảnh hưởng lan tỏa mạnh trên thị trường. Ở thời điểm tiêu cực nhất, VN-Index mất hơn 23 điểm, trong đó gần 20 điểm do nhóm Vingroup.

Đến 13h30, đà giảm của họ nhà Vingroup đã thu hẹp, một số cổ phiếu các nhóm chứng khoán, thép, ngân hàng… phát tín hiệu hồi phục. Theo đó, nhiều kỳ vọng rằng đây chính là phiên tạo đáy trung hạn của VN-Index. Nhóm vốn hóa lớn dẫn đầu đà phục hồi, VIC trở lại vị trí dẫn dắt thị trường, “ngoạn mục” đổi màu lấy lại sắc xanh, tăng 2,9%.

VPB, VJC, FPT, TCB, MWG, VCB, HPG, BID… củng cố thêm đà hồi phục cho chỉ số. Trong đó, VJC tăng trần lên 187.500 đồng/cổ phiếu. Loạt mã trong rổ VN30 có mức tăng trên 4% như FPT, VIB, VPB, MWG, STB.

VIC trở lại vị trí dẫn dắt thị trường.

Nhóm ngân hàng góp lực kéo đáng kể cho chỉ số chính, toàn bộ cổ phiếu nhà băng trên HoSE tăng giá. Nhóm chứng khoán cũng lấy lại đà tăng, cổ phiếu lớn, đầu ngành SSI, VIX, HCM, VND, SHS… hồi phục đáng kể, khi chỉ trong đầu phiên chiều, thị giá vẫn dưới tham chiếu.

Trong khi đó, “tân binh” TCX tiếp tục gây thất vọng, giảm 3,8% xuống 43.900 đồng/cổ phiếu. Như vậy, chỉ sau hơn 1 tuần lên sàn, TCX có tới 5 phiên liên tiếp điều chỉnh, thị giá giảm hơn 6% so với giá chào sàn. Trong bối cảnh cổ phiếu không mấy tích cực, vợ Giám đốc chi nhánh của Chứng khoán TCBS muốn bán toàn bộ cổ phiếu TCX.

Cụ thể, bà Nguyễn Thu Trang, vợ ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc chi nhánh Hà Nội của TCBS - đã đăng ký bán ra 115.000 cổ phiếu TCX. Nếu hoàn tất, bà Trang sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại TCBS. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 29/10/2025 đến 27/11/2025. Nếu hoàn tất giao dịch, bà Trang có thể thu về hơn 5 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 27,96 điểm (1,69%) lên 1.680,5 điểm. HNX-Index tăng 1,42 điểm (0,54%) lên 266,78 điểm. UPCoM-Index giảm 0,28 điểm (0,25%) xuống 110,96 điểm. Thanh khoản HoSE hơn 29.500 tỷ đồng.