Chứng khoán vùng Vịnh gây bất ngờ

TPO - Chứng khoán vùng Vịnh khởi sắc trong phiên cuối tuần nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm giảm lãi suất sau dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt, trong khi thị trường Saudi Arabia đi ngược chiều do giá dầu suy yếu.

Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 9 tăng thấp hơn dự báo, trong bối cảnh chi phí xăng dầu tăng mạnh được bù đắp bởi sự giảm tốc rõ rệt của giá thuê nhà. Diễn biến này giữ nguyên kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào ngày 29/10.

Chính sách tiền tệ của Mỹ ảnh hưởng lớn đến khu vực vùng Vịnh - nơi phần lớn các đồng tiền được neo theo USD.

Tại Qatar, chỉ số (.QSI) tăng 0,3%; nhà sản xuất hóa dầu Industries Qatar (IQCD.QA) tăng 1,5% dẫn dắt đà tăng, trong khi Công ty Barwa Real Estate (BRES.QA) cũng nhích 0,3% trước thềm công bố lợi nhuận 9 tháng vào cuối ngày 26/10. Ngược lại, Công ty Điện và Nước Qatar (QEWC.QA) giảm 0,4%.

Tại Saudi Arabia, chỉ số chuẩn (.TASI) giảm 0,2%, chịu tác động bởi mức giảm 0,8% của Al Rajhi Bank (1120.SE) và mức sụt 2,6% của Banque Saudi Fransi (BSF), đánh dấu phiên giảm thứ 4 liên tiếp.

Chứng khoán vùng Vịnh khởi sắc trong phiên cuối tuần nhờ kỳ vọng Fed sớm giảm lãi suất sau dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Ảnh: Bloomberg.com.

Dù BSF vừa báo cáo lãi ròng quý III đạt 1,35 tỷ riyal (359,96 triệu USD), tăng từ 1,15 tỷ riyal cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm so với quý trước.

Cổ phiếu Saudi Tadawul Group - đơn vị vận hành sàn giao dịch lao dốc 3,4% sau khi lợi nhuận quý sụt tới 41%. Saudi Aramco cũng giảm 0,5% trong bối cảnh giá dầu đi xuống.

Giá dầu - yếu tố quan trọng của kinh tế vùng Vịnh suy yếu sau khi thị trường đặt câu hỏi về cam kết của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc duy trì trừng phạt với các công ty dầu khí lớn của Nga giữa bối cảnh xung đột Ukraine.

Trong nhóm giảm giá, tập đoàn dầu khí khổng lồ Saudi Aramco (2222.SE) mất 0,5%.

Ở diễn biến tích cực hơn, Bộ trưởng Đầu tư Saudi Arabia cho biết 85% mục tiêu trong chương trình kinh tế tầm nhìn 2030 đã được hoàn thành hoặc đi đúng tiến độ tính đến cuối năm 2024.

Ngoài khu vực vùng Vịnh, thị trường chứng khoán Ai Cập cũng ghi nhận sắc xanh. Chỉ số EGX30 tăng 1,1% và xác lập mức đỉnh mới, trong đó cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Quốc tế (CIB) tăng tương ứng 1,1%.