Đồng USD sắp suy yếu?

TPO - Theo Ngân hàng UOB, đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu trong cả ngắn hạn và dài hạn dưới tác động cộng hưởng từ chính sách thương mại của Mỹ, chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed), xu hướng phi USD hóa toàn cầu.

Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện cam kết áp dụng toàn bộ các mức thuế đối ứng từng công bố từ tháng 4. Phần lớn các nước châu Á có thể tạm yên tâm khi giữ được mức thuế ở 20% hoặc thấp hơn. Dù vậy, tương lai của các thỏa thuận thương mại này vẫn còn là ẩn số.

Ông Heng Koon How - Giám đốc Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) - nhận định, chính sự bất định cộng với nguy cơ suy giảm kinh tế toàn cầu và Mỹ trong nửa cuối năm là lý do khiến đường cong lợi suất Mỹ có thể tiếp tục dốc hơn, kéo theo sự suy yếu của đồng USD.

Chuyên gia UOB cho biết, không chỉ trong ngắn hạn mà về lâu dài, tác động lớn hơn đối với đồng USD sẽ xuất hiện khi thuế quan buộc các nước đa dạng hóa thương mại sang các thị trường khác, giảm phụ thuộc vào Mỹ. “Điều này sẽ làm giảm việc sử dụng và vai trò của đồng USD trong thương mại toàn cầu, từ đó ảnh hưởng tiêu cực tới giá trị của nó”, ông Heng Koon How nói.

Trong bối cảnh USD chịu áp lực giảm giá, nhu cầu trú ẩn an toàn được dự báo sẽ duy trì ở mức cao. Ảnh minh họa.

Ngân hàng UOB dự báo Fed sẽ nối lại việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tháng 9 tới, sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 cho kết quả kém xa kỳ vọng. Trung bình số việc làm mới trong ba tháng qua đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 35.000, gần chạm ngưỡng “đình trệ”, phản ánh thị trường lao động đang suy yếu.

Ông Heng Koon How cho biết, nếu Fed cắt giảm lãi suất trở lại sẽ kéo lãi suất ngắn hạn xuống, trong khi lãi suất dài hạn như lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ có thể vẫn neo cao do lo ngại về gánh nặng nợ công không bền vững. Kết quả là đường cong lợi suất Mỹ nhiều khả năng sẽ dốc hơn, từ đó gây thêm áp lực lên đồng USD.

UOB nhận định rằng, ngoài các yếu tố ngắn hạn này, đồng USD còn chịu áp lực giảm giá từ các xu hướng cấu trúc dài hạn.

Theo đó, sự thay đổi cơ cấu này có thể thúc đẩy quá trình phi đô la hóa và làm giảm việc tích trữ nguồn thu thương mại vào trái phiếu Mỹ - cả hai đều là yếu tố bất lợi cho đồng USD về dài hạn.

Hiện chỉ số USD Index (DXY), thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính toàn cầu, đã giảm xuống mức dưới 100. UOB dự báo, chỉ số DXY sẽ giảm về mức 97 vào cuối năm nay và tiếp tục xuống mức 95 vào giữa năm 2026.

“Trong bối cảnh USD chịu áp lực giảm giá, nhu cầu trú ẩn an toàn được dự báo sẽ duy trì ở mức cao. Tổng thống Donald Trump sẽ còn được nhớ tới với khẩu hiệu “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”, thế nhưng khó có thể nói ông sẽ sớm “đưa đồng USD vĩ đại trở lại” trong thời gian tới”, ông Heng Koon How nhận định.