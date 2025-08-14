Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Đồng USD sắp suy yếu?

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Ngân hàng UOB, đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu trong cả ngắn hạn và dài hạn dưới tác động cộng hưởng từ chính sách thương mại của Mỹ, chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed), xu hướng phi USD hóa toàn cầu.

Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện cam kết áp dụng toàn bộ các mức thuế đối ứng từng công bố từ tháng 4. Phần lớn các nước châu Á có thể tạm yên tâm khi giữ được mức thuế ở 20% hoặc thấp hơn. Dù vậy, tương lai của các thỏa thuận thương mại này vẫn còn là ẩn số.

Ông Heng Koon How - Giám đốc Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) - nhận định, chính sự bất định cộng với nguy cơ suy giảm kinh tế toàn cầu và Mỹ trong nửa cuối năm là lý do khiến đường cong lợi suất Mỹ có thể tiếp tục dốc hơn, kéo theo sự suy yếu của đồng USD.

Chuyên gia UOB cho biết, không chỉ trong ngắn hạn mà về lâu dài, tác động lớn hơn đối với đồng USD sẽ xuất hiện khi thuế quan buộc các nước đa dạng hóa thương mại sang các thị trường khác, giảm phụ thuộc vào Mỹ. “Điều này sẽ làm giảm việc sử dụng và vai trò của đồng USD trong thương mại toàn cầu, từ đó ảnh hưởng tiêu cực tới giá trị của nó”, ông Heng Koon How nói.

2-1916.jpg
Trong bối cảnh USD chịu áp lực giảm giá, nhu cầu trú ẩn an toàn được dự báo sẽ duy trì ở mức cao. Ảnh minh họa.

Ngân hàng UOB dự báo Fed sẽ nối lại việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tháng 9 tới, sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 cho kết quả kém xa kỳ vọng. Trung bình số việc làm mới trong ba tháng qua đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 35.000, gần chạm ngưỡng “đình trệ”, phản ánh thị trường lao động đang suy yếu.

Ông Heng Koon How cho biết, nếu Fed cắt giảm lãi suất trở lại sẽ kéo lãi suất ngắn hạn xuống, trong khi lãi suất dài hạn như lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ có thể vẫn neo cao do lo ngại về gánh nặng nợ công không bền vững. Kết quả là đường cong lợi suất Mỹ nhiều khả năng sẽ dốc hơn, từ đó gây thêm áp lực lên đồng USD.

UOB nhận định rằng, ngoài các yếu tố ngắn hạn này, đồng USD còn chịu áp lực giảm giá từ các xu hướng cấu trúc dài hạn.

Theo đó, sự thay đổi cơ cấu này có thể thúc đẩy quá trình phi đô la hóa và làm giảm việc tích trữ nguồn thu thương mại vào trái phiếu Mỹ - cả hai đều là yếu tố bất lợi cho đồng USD về dài hạn.

Hiện chỉ số USD Index (DXY), thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính toàn cầu, đã giảm xuống mức dưới 100. UOB dự báo, chỉ số DXY sẽ giảm về mức 97 vào cuối năm nay và tiếp tục xuống mức 95 vào giữa năm 2026.

“Trong bối cảnh USD chịu áp lực giảm giá, nhu cầu trú ẩn an toàn được dự báo sẽ duy trì ở mức cao. Tổng thống Donald Trump sẽ còn được nhớ tới với khẩu hiệu “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”, thế nhưng khó có thể nói ông sẽ sớm “đưa đồng USD vĩ đại trở lại” trong thời gian tới”, ông Heng Koon How nhận định.

Duy Quang
#đồng USD chịu sức ép #USD chịu sức ép #USD chịu sức ép giảm giá #USD #sức ép giảm giá #Ngân hàng UOB #đồng USD #USD sẽ tiếp tục suy yếu #chính sách thương mại của Mỹ #chính sách lãi suất của Fed #xu hướng phi USD hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục