Doanh nghiệp bất động sản lãi đậm nhờ đầu tư chứng khoán

TPO - Dù hoạt động kinh doanh chính suy yếu nhưng Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng báo lãi sau thuế hơn 145 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Đóng góp vào kết quả này là lãi từ đầu tư chứng khoán, với danh mục 23 cổ phiếu có tỷ trọng từ vài trăm triệu đến dưới 100 tỷ đồng như HPG, VHM, DGC, FPT, VPB, VCG, EIB, CTG...

Tuần này có 13 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó có 6 công ty trả cổ tức bằng tiền, 5 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 công ty phát hành thêm, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu.

Lợi nhuận vượt chỉ tiêu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm nay, Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) ghi nhận doanh thu gần 106 tỷ đồng (tăng 2,1 lần) và lợi nhuận sau thuế gần 71 tỷ đồng (gấp 36 lần cùng kỳ).

Nhà Đà Nẵng báo lãi sau thuế 9 tháng đầu năm hơn 145 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Ảnh: N.T.

NDN cho biết, lợi nhuận quý III tăng so với cùng kỳ là do thị trường chứng khoán có chuyển biến tích cực, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng.

Tính đến ngày 30/9, danh mục chứng khoán kinh doanh của NDN có giá trị thị trường 651 tỷ đồng, cao hơn 32% so với giá gốc, tương ứng khoản lãi tạm tính 159 tỷ đồng. Phần lớn các khoản đầu tư đều ghi nhận lãi.

NDN đã bán chốt lời một phần cổ phiếu Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM), khiến giá trị ghi sổ giảm từ 131 tỷ đồng xuống còn 93 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị thị trường của khoản đầu tư này vẫn đạt 177 tỷ đồng, tương đương gấp đôi giá vốn nhờ thị giá VHM tăng liên tục.

NDN cũng thu hẹp tỷ trọng đầu tư tại Công ty CP Gemadept (mã chứng khoán: GMD) từ 61 tỷ đồng xuống còn 26 tỷ đồng. Hiện, danh mục đầu tư vào mã GMD ghi nhận lỗ tạm tính gần 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản đầu tư vào Tổng công ty Idico (mã chứng khoán: IDC) với giá gốc 44 tỷ đồng từng xuất hiện trong quý II/2025 không còn trong danh mục. Ở chiều ngược lại, NDN bổ sung mới cổ phiếu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã chứng khoán: VCG) với giá gốc 44 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm nay, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần 20 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi suy yếu nhưng điểm tích cực là doanh thu tài chính tăng 39% lên mức 137 tỷ đồng, trong đó hơn 128 tỷ đồng là lãi từ đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, NDN còn được hoàn nhập hơn 53 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và các khoản đầu tư, nhiều hơn tổng các chi phí tài chính khác cộng lại.

Nhờ đó, Nhà Đà Nẵng báo lãi sau thuế hơn 145 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Kết quả này đã vượt xa so với mục tiêu lợi nhuận 44,3 tỷ đồng mà đại hội cổ đông đề ra cho cả năm 2025.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng ở mức 1.309 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng tăng 6% lên 295 tỷ đồng.

Cuối quý III/2025, tổng nợ phải trả của Nhà Đà Nẵng giảm còn một nửa so với đầu năm, ghi nhận 94 tỷ đồng. Trong đó, giá trị phải trả ngắn hạn khác giảm 85% còn gần 18 tỷ đồng, chủ yếu do không còn ghi nhận khoản phí bảo trì hơn 43 tỷ đồng phải trả của dự án chung cư Monarchy B.

GHC muốn niêm yết trên HoSE

Ngày 5/11, Công ty CP Thuỷ điện Gia Lai (mã chứng khoán: GHC) sẽ chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu GHC trên sàn HoSE.

Công ty CP Thuỷ điện Gia Lai muốn niêm yết cổ phiếu GHC trên sàn HoSE.

Cổ phiếu GHC đăng ký giao dịch trên Upcom từ ngày 26/4/2011 với giá chào sàn 7.300 đồng/cổ phiếu. Hiện, cổ phiếu GHC đang giao dịch tại mức giá 28.700 đồng/cổ phiếu, gấp gần 4 lần mức giá ban đầu.

Thủy điện Gia Lai tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Gia Lai thành lập năm 2002 và chuyển đổi thành công ty cổ phần vào năm 2008. Công ty hiện sở hữu 2 nhà máy thủy điện với tổng công suất 28,2 MW cùng 1 nhà máy năng lượng mặt trời công suất 49 MWp.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán: TPB) thông báo 31/10 là ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

TPBank sẽ phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Sau phát hành, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng gần 1.321 tỷ đồng, từ 26.420 tỷ đồng lên hơn 27.740 tỷ đồng.

Ngày 31/10, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) sẽ chốt danh sách cổ đông đồng thời 2 phương án trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tổng tỷ lệ 61,5%. Cụ thể, BSR phát hành hơn 930 triệu cổ phiếu để chia cổ tức theo tỷ lệ 100:30 và hơn 976 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:31,5. Sau 2 đợt phát hành, BSR sẽ tăng vốn điều lệ từ lên khoảng 50.073 tỷ đồng.