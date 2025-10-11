Gần 1 tỷ cổ phiếu ngân hàng sắp 'chuyển nhà'

TPO - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín đang xúc tiến chuyển hơn 821 triệu cổ phiếu VBB từ sàn Upcom sang HoSE, dự kiến hoàn tất chậm nhất vào quý I/2026.

Tuần qua, VN-Index tăng 108,44 điểm lên 1.747,55 điểm. Tổng giá trị giao dịch đạt 159.418 tỷ đồng. Tương tự, HNX-Index kết tuần ở mức 273,62 điểm, tăng 7,87 điểm so với tuần trước đó. Thanh khoản trên sàn HNX cũng tăng mạnh với tổng giá trị giao dịch đạt 11.470 tỷ đồng.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 178,1 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 5.049 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với 14 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 433 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 2,36 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 64 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 6 - 10/10 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 194,5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 5.546 tỷ đồng.

VBB sẽ chuyển nhà

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã chứng khoán: VBB) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Vietbank đang xúc tiến chuyển hơn 821 triệu cổ phiếu VBB từ Upcom sang HoSE.

Theo đó, Vietbank sẽ chào bán hơn 270,9 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 2.709 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ Vietbank tăng từ 8.210 tỷ đồng lên gần 10.920 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch tăng vốn, Vietbank cũng đang xúc tiến chuyển hơn 821 triệu cổ phiếu VBB từ Upcom sang HoSE, dự kiến hoàn tất chậm nhất vào quý I/2026. Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Vietbank đạt 178.671 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm.

Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF) hoàn tất hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền với tổng mệnh giá tối đa 1.000 tỷ đồng. Lãi trái phiếu cố định 10%/năm, kỳ tính lãi 6 tháng.

Số tiền huy động, BaF Việt Nam dùng 670 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, sản xuất chăn nuôi heo và còn lại 330 tỷ đồng thanh toán một phần tiền nợ gốc của hợp đồng vay. Tính tới 30/6, tổng dư nợ vay ngắn hạn, dài hạn và trái phiếu chuyển đổi của BaF Việt Nam hơn 3.070 tỷ đồng, gần bằng 72% tổng vốn chủ sở hữu.

Vào ngày 31/10, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) sẽ chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Lọc hóa dầu Bình Sơn dự kiến phát hành hơn 1,9 tỷ cổ phiếu để thực hiện các quyền trên. Cụ thể, BSR sẽ phát hành hơn 930 triệu cổ phiếu để chia cổ tức theo tỷ lệ 100:30, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới phát hành.

Vốn điều lệ BSR tăng từ 31.005 tỷ đồng lên khoảng 50.073 tỷ đồng.

Đồng thời, BSR dự kiến phát hành hơn 976,6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:31,5, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 31,5 cổ phiếu mới. Sau các đợt phát hành, vốn điều lệ BSR tăng từ 31.005 tỷ đồng lên khoảng 50.073 tỷ đồng.

Ế gần 2,3 triệu cổ phiếu SJE

Công ty CP Sông Đà 11 (mã chứng khoán: SJE) đã chào bán hơn 15,8 triệu cổ phiếu huy động 205,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc đợt chào bán vào ngày 3/10, Sông Đà 11 phân phối được 15.831.289 cổ phiếu, đạt khoảng 87% tổng lượng cổ phiếu chào bán.

Sông Đà 11 cho biết, lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua tiếp tục được chào bán cho 18 nhân viên công ty. Tuy nhiên, 1 nhà đầu tư từ chối mua và 1 nhà đầu tư không mua hết lượng cổ phiếu đã được phân phối. Vì vậy còn lại 2.295.244 cổ phiếu không phân phối hết. Với việc phát hành thêm 15,83 cổ phiếu, vốn điều lệ đã tăng từ 241,7 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng.

SJE còn lại 2.295.244 cổ phiếu không phân phối hết.

Ông Phan Duy Bình - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Tiến Thịnh (mã chứng khoán: TT6) - đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu trước thời điểm công ty chốt danh sách trả cổ tức năm 2024.

Cụ thể, ông Bình đăng ký bán cổ phiếu TT6 từ ngày 10/10 - 7/11 để thực hiện nhu cầu tài chính cá nhân. Sau giao dịch, ông Bình sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu TT6 nào. Ước tính ông Bình có thể thu về 6,6 tỷ đồng từ việc bán lượng cổ phiếu trên. Đáng chú ý, ông Bình đăng ký thoái vốn cùng thời gian TT6 chốt danh sách cổ đông để phát hành 2,26 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11%. Ngày đăng ký cuối cùng là 23/10.

Ở chiều ngược lại, từ ngày 2 - 31/10, ông Phạm Tiến Hoài - Chủ tịch Hội đồng quản trị TT6 - đăng ký mua thêm gần 2,6 triệu cổ phiếu để tăng sở hữu lên 65,76%, tương ứng hơn 13,5 triệu cổ phiếu.