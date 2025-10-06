Cổ phiếu dược phẩm Vimedimex vào diện tạm ngừng giao dịch

TPO - Cổ phiếu VMD của Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex bị Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM đưa vào diện tạm ngừng giao dịch do chưa thực hiện công bố thông tin biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Tuần này có 19 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 14 công ty trả cổ tức bằng tiền, 3 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 công ty phát hành thêm, 1 doanh nghiệp thực hiện quyền mua.

SGP thoái vốn

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) công bố quyết định về việc chuyển cổ phiếu VMD của Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex vào diện tạm ngừng giao dịch do không công bố thông tin theo đúng quy định.

HoSE sẽ thực hiện đưa cổ phiếu VMD vào diện tạm ngừng giao dịch theo quy định.

HoSE cho biết, ngày 16/9 đã ban hành quyết định đưa cổ phiếu VMD vào diện cảnh báo với lý do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Cùng ngày, HoSE có công văn số VMD phải công bố thông tin biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Nhưng đến hết ngày 2/10 - đã quá 15 ngày so với quy định - VMD vẫn chưa thực hiện công bố thông tin biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Do đó, HoSE sẽ thực hiện đưa cổ phiếu VMD vào diện tạm ngừng giao dịch theo quy định.

Hồi tháng 7, Vimedimex đã có báo cáo gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE xem xét và cho phép công ty tạm hoãn công bố báo cáo tài chính bán niên 2025 trong thời gian 3 tháng vì những lý do bất khả kháng.

Công ty CP Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán: SGP) vừa thông qua nghị quyết thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Logistics Cảng Sài Gòn (SPL).

Theo đó, SGP sẽ chào bán 1,1 triệu cổ phần SPL, tương ứng 74,13% vốn điều lệ, theo hình thức chào bán riêng lẻ cả lô cho nhà đầu tư trong nước. Giá khởi điểm được xác định dựa trên chứng thư thẩm định ở mức 27.926 đồng/cổ phần, tức hơn 31 tỷ đồng/lô. Bước giá tối thiểu là 1 triệu đồng/lô.

Động thái thoái vốn SPL nằm trong lộ trình cơ cấu lại đầu tư đã được cổ đông SGP thông qua từ năm 2024 để tập trung nguồn lực cho các dự án lớn như đầu tư thiết bị khai thác tại cảng Sài Gòn - Hiệp Phước và phát triển dự án cảng Cần Giờ. Đến cuối tháng 6/2025, khoản đầu tư của SGP vào SPL có giá gốc 11,1 tỷ đồng nhưng đã phải trích lập dự phòng 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, SGP cũng công bố kế hoạch bán toàn bộ hơn 5,15 triệu cổ phiếu tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB) nhằm tối ưu danh mục tài chính và tập trung vào lĩnh vực cốt lõi.

Cổ tức “khủng” ở Vinamilk

Ngày 17/10, Công ty CP Chương Dương (mã chứng khoán: CDC) chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 8,8 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:20, có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu thưởng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 88 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Chương Dương sẽ tăng từ hơn 439 tỷ đồng lên hơn 527 tỷ đồng.

Vinamilk chi gần 5.960 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngoài ra, Chương Dương cũng thông qua phương án chào bán gần 53 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:1.

Công ty CP Transimex (mã chứng khoán: TMS) cho biết ngày 9/10 sẽ chốt quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 169 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Transimex dự kiến chi ra hơn 169 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này.

Trong cơ cấu cổ đông, 8 nhà đầu tư lớn sẽ là nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ đợt chia cổ tức. Dẫn đầu là Công ty CP Logistics Quốc tế Ryobi Việt Nam với tỷ lệ nắm giữ 20,96% vốn sẽ nhận gần 35,5 tỷ đồng. Tiếp theo là Prosper Logistics, sở hữu 17,31% vốn nhận hơn 29,3 tỷ đồng.

Ngày 17/10, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán: VNM) chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức còn lại năm 2024 và tạm ứng năm 2025. Theo đó, Vinamilk sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 28,5% bằng tiền mặt. Trong đó, cổ tức còn lại của năm 2024 là 3,5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 là 25%.

Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu cổ phiếu đang niêm yết, Vinamilk chi gần 5.960 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, VNM đã thực hiện 3 đợt tạm ứng cổ tức cho năm 2024 với tổng mức chia là 40% bằng tiền mặt.