Cổ phiếu công ty LDG bị giữ nguyên diện kiểm soát

TPO - Cổ phiếu LDG của Công ty CP Đầu tư LDG bị giữ nguyên diện kiểm soát, cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm hơn 92 tỷ đồng và vẫn còn lỗ lũy kế hơn 1.437 tỷ đồng.

Tuần qua, VN-Index tăng 0,29 điểm lên 1.667,26 điểm, với điểm nhấn 4 phiên tăng gần nhất đã bù đắp cho phiên giảm sốc hơn 42 điểm ngày đầu tuần. Ngược lại, HNX-Index giảm 4,16 điểm xuống mức 276,51 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 208,7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 5.095 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng 8,8 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 201 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với 7,9 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 114 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 8 - 12/9 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 225,4 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng hơn 5.411 tỷ đồng.

Lỗ luỹ kế hơn 1.437 tỷ đồng

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có văn bản thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu LDG của Công ty CP Đầu tư LDG.

Cụ thể, cổ phiếu LDG bị giữ nguyên diện kiểm soát theo quyết định số 176/QĐ-SGDHCM ngày 3/4/2025. Lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm hơn 92 tỷ đồng và vẫn còn lỗ lũy kế hơn 1.437 tỷ đồng.

Đồng thời, cổ phiếu LDG còn bị giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6 là âm hơn 1.437 tỷ đồng nên cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 36 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025.

Tại báo cáo tài chính tự công bố trong quý II năm nay, LDG ghi nhận lỗ gần 54 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính soát xét nửa đầu năm, mức lỗ lên tới hơn 92 tỷ đồng.

LDG giải trình, nguyên nhân tăng lỗ sau kiểm toán chủ yếu là do đơn vị kiểm toán thực hiện điều chỉnh trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi so với báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 đã công bố trước đó.

Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC) thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu mã HDC42501 cho cổ đông hiện hữu. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Hodeco huy động gần 500 tỷ đồng từ trái phiếu.

Tỷ lệ phân bổ dự kiến 35.671:1.000, tương ứng cổ đông sở hữu 35.671 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) và dự kiến huy động gần 500 tỷ đồng.

Trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, trả lãi 6 tháng một lần, lãi suất cố định 10%/năm và là trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông qua 2 đợt, đợt 1 dự kiến chuyển nhượng 40% tổng số lượng cổ phiếu phát hành sau 1 năm và đợt 2 toàn bộ còn lại vào ngày đáo hạn.

Giá chuyển đổi dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền huy động, Hodeco dùng để trả nợ cho các ngân hàng.

Đua nhau thoái vốn

Bà Trần Thị Xuân Mỹ - mẹ ông Hồ Quỳnh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Điện Quang (mã chứng khoán: DQC) - vừa đăng ký bán hơn 1,22 triệu cổ phiếu DQC, tương đương 4,43% vốn đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/9 - 17/10 nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Ước tính, bà Mỹ có thể mang về hơn 14 tỷ đồng.

Cùng thời gian này, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Điện Quang đăng ký mua thêm 1,55 triệu cổ phiếu DQC với mục đích đầu tư, nâng tỷ lệ sở hữu lên 15,82% vốn. Ông Hồ Quỳnh Hưng cũng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Điện Quang.

VietinBank Capital thoái hết vốn ở Fideco.

Bản thân ông Hưng hiện sở hữu trực tiếp hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,14% vốn. Nếu giao dịch hoàn tất, nhóm liên quan ông Hưng sẽ nâng sở hữu tại DQC lên 24,96% vốn tại DQC.

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital) đã bán toàn bộ 7 triệu cổ phiếu FDC của Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM (Fideco - mã chứng khoán: FDC), tương đương 18,12% vốn điều lệ. Ước tính, VietinBank Capital có thể thu về khoảng 105 tỷ đồng từ giao dịch thoái vốn.

VietinBank Capital trở thành cổ đông lớn của Fideco từ tháng 10/2024. Sau phiên 17/10/2024, công ty này mua thêm 3 triệu cổ phiếu FDC, nâng sở hữu lên 12,56% vốn điều lệ thông qua giao dịch thỏa thuận trị giá 48 tỷ đồng.