Sắp diễn ra nhiều thương vụ lớn về cổ phiếu

TPO - Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, nhiều thương vụ bán lượng lớn cổ phiếu của lãnh đạo, doanh nghiệp sẽ diễn ra. Nếu bán thành công số lượng như đăng ký, một số giao dịch sẽ mang về cả nghìn tỷ đồng.

Từ ngày 3/9 - 2/10, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đăng ký bán 60 triệu cổ phiếu CTCP Chứng khoán MB (mã MBS) với mục đích giảm tỷ lệ sở hữu tại MBS và tăng tính đại chúng cho công ty chứng khoán này. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.

Hiện, MB nắm giữ hơn 76,3% cổ phần, tương ứng 437,3 triệu cổ phiếu MBS. Nếu giao dịch thành công, MB sẽ giảm sở hữu tại MBS xuống còn 377,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 65,9%. Ước tính MB có thể thu về khoảng 2.500 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn.

Động thái của MB diễn ra ngay sau khi MBS vừa chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%. Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 19/9. Với số lượng cổ phiếu đang nắm giữ, ngân hàng mẹ ước tính thu về khoảng 520 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này. Trên thị trường, cổ phiếu MBS vừa có nhịp tăng mạnh, kết phiên 29/8 ở mức 41.700 đồng/đơn vị.

Cũng diễn ra sau kỳ nghỉ lễ, CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt đã công bố thông tin về việc ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT công ty đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu PDR theo phương thức thoả thuận. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 5/9 - 3/10. Lý do là giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

"Ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt", PDR cho biết.

Trên thị trường chứng khoán, từ đầu tháng 7 đến nay cổ phiếu PDR liên tục tăng giá, đã tăng gần 50% chỉ trong 2 tháng. Chốt phiên 29/8, PDR ở mức 24.550 đồng/cổ phiếu. Theo đó, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt ước tính thu về 2.160 tỷ đồng nếu bán thành công 88 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 27,7%.

Giao dịch dự kiến từ ngày 5/9-1/10, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) đã công bố thông tin về việc ông Phạm Văn Đẩu, Giám đốc Tài chính đăng ký bán ra 1,3 triệu cổ phiếu HDB do nhu cầu cá nhân.

Trước giao dịch, ông Đẩu đang nắm giữ hơn 151,4 triệu cp HDBank, tương ứng 4,31% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, ông Đẩu sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,28%, tương đương sở hữu hơn 151,1 triệu cổ phiếu HDB.

Đóng cửa phiên cuối tuần qua (29/8), cổ phiếu HDB giao dịch ở mức 33.450 đồng/đơn vị, tăng hơn 26% chỉ trong 1 tháng. Tạm tính theo mức giá này, ông Đẩu sẽ thu về gần 44 tỷ đồng nếu giao dịch thành công.

Trong khi đó, trước kỳ nghỉ lễ, lãnh đạo, cổ đông lớn một số doanh nghiệp cũng hoàn tất việc bán cổ phiếu đăng ký trước đó. Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã có văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đất Xanh.

Phiên giao dịch ngày 25/8, Dragon Capital thông qua các quỹ thành viên bán ra tổng cộng 3,9 triệu cổ phiếu DXG. Cụ thể, Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu; Norges Bank bán 1 triệu cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán 1,9 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch này, Dragon Capital giảm sở hữu cổ phiếu DXG từ hơn 143,2 triệu cổ phiếu, chiếm 14,0573% xuống còn hơn 139,3 tỷ đồng, chiếm 13,6745% vốn tại DXG.

Tạm tính giá cổ phiếu DXG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 25/8 là 20.450 đồng/cổ phiếu, ước tính Dragon Capital đã thu về gần 79,8 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Các lãnh đạo của Đất Xanh cũng vừa hoàn tất việc bán cổ phiếu. Ông Hà Đức Hiếu - thành viên HĐQT Tập đoàn Đất Xanh - đã bán thành công 6,355 triệu cổ phiếu như đã đăng ký theo phương thức thỏa thuận/khớp lệnh, từ ngày 4/8-26/8. Sau giao dịch, ông Hiếu giảm sở hữu cổ phiếu DXG xuống còn 414.033 cổ phiếu, tương đương 0,04% vốn tại DXG.

Trước đó, ông Bùi Ngọc Đức - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh - đã bán thành công 744.418 cổ phiếu, từ ngày 24/7 đến ngày 19/8, theo phương thức thỏa thuận/khớp lệnh. Sau giao dịch ông Đức giảm sở hữu xuống còn 952.000 cổ phiếu, chiếm 0,09%;

Tiếp tục trong thời gian này, bà Đỗ Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh - đăng ký bán 413.300 cổ phiếu DXG. Giao dịch thực hiện từ ngày 15/8-13/9.