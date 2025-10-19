Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Người nhà lãnh đạo doanh nghiệp đua nhau bán cổ phiếu

TPO - Em rể ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP City Auto bán 217.145 cổ phiếu CTF, bà Huỳnh Hoàng Hoài Hân - quyền Kế toán trưởng Công ty CP Chương Dương bán 218.000 cổ phiếu CDC để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ.

Tuần qua, VN-Index giảm 14,37 điểm xuống 1.733,18 điểm. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 217.302 tỷ đồng, tăng 36% so với tuần trước. HNX-Index kết tuần ở mức 276,11 điểm, tăng 2,49 điểm so với tuần trước đó. Thanh khoản trên sàn HNX cũng tăng mạnh với tổng giá trị giao dịch đạt 14.640 tỷ đồng.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 163 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 4.869 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 10 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 340 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 5 phiên liên tiếp với gần 0,2 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 73 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 13 - 17/10 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 172,9 triệu đơn vị với giá trị bán ròng 5.136 tỷ đồng.

Thoái vốn

Ông Nguyễn Văn Thành, em rể ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP City Auto (mã chứng khoán: CTF) - đã bán 217.145 cổ phiếu trong tổng đăng ký bán 300.000 cổ phiếu để giảm sở hữu về 2,45% vốn điều lệ.

Em rể Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP City Auto đã bán 217.145 cổ phiếu CTF.

Trước đó, từ ngày 28/8 - 26/9, Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô - tổ chức liên quan với ông Trần Ngọc Dân - đã không mua cổ phiếu nào trong tổng đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu, vẫn sở hữu 15,21% vốn điều lệ. Lý do chưa mua cổ phiếu đăng ký do thay đổi kế hoạch.

Cũng với lý do tương tự, từ ngày 5/9 - 3/10, ông Trần Lâm - thành viên Hội đồng quản trị - đồng thời là con ông Dân cũng chưa mua 2,4 triệu cổ phiếu như đăng ký, vẫn sở hữu 8,4% vốn điều lệ.

Bà Huỳnh Hoàng Hoài Hân - quyền Kế toán trưởng Công ty CP Chương Dương (mã chứng khoán: CDC) đã bán 218.000 cổ phiếu CDC để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ.

Trước đó, từ ngày 21/7 - 23/7, Tổng công ty Xây dựng Số 1 (mã chứng khoán: CC1) bán 10.453.374 cổ phiếu CDC để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ tại CDC. Ngược lại, bà Nguyễn Thị Trang mua 2,5 triệu cổ phiếu CDC để nâng sở hữu lên 5,68% vốn điều lệ.

Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu SAM của Công ty CP SAM Holdings để nâng sở hữu lên 4,31% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/10 - 19/11. Ước tính, Chứng khoán Quốc Gia sẽ bỏ ra khoảng 70 tỷ đồng để mua thêm 10 triệu cổ phiếu SAM.

Đáng chú ý, ông Trần Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị SAM Holdings - đang là cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn tại Chứng khoán Quốc Gia. Còn ông Bùi Quang Bách đang là thành viên Hội đồng quản trị Chứng khoán Quốc Gia là thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại SAM Holdings.

Cổ phiếu NTC chuyển nhà

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo niêm yết cổ phiếu Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán NTC) vào ngày 28/10. Giá chào sàn phiên đầu tiên trên sàn HoSE của cổ phiếu NTC là 161.470 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động 20%.

Với gần 24 triệu cổ phiếu niêm yết, ước tính vốn hoá NTC ngày chào sàn khoảng 3.875 tỷ đồng. Trước đó, cổ phiếu NTC có phiên giao dịch cuối cùng trên Upcom vào ngày 15/10 với giá 165.000 đồng/cổ phiếu.

Giá chào sàn phiên đầu tiên trên sàn HoSE của cổ phiếu NTC là 161.470 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (mã chứng khoán: L40) thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025. Cụ thể, L40 phát hành 10,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 100%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tương ứng 108 tỷ đồng.

Sau khi phát hành, vốn điều lệ của L40 sẽ tăng từ 108 tỷ đồng lên 216 tỷ đồng. Bên cạnh trả cổ tức bằng cổ phiếu, L40 cũng thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 5%.

Ngày 29/10, Công ty CP Lizen (mã chứng khoán: LCG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 13,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2024, theo tỷ lệ 7%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 135 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành trả cổ tức, LCG sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cho tối đa 50 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Nếu thành công, vốn điều lệ sẽ tăng lên gần 2.951 tỷ đồng. Tổng số tiền LCG dự kiến huy động là 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Lizen dự chi 700 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay, còn 300 tỷ sẽ đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ thi công.

Duy Quang
