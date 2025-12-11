Khách hàng vỡ oà khi trúng vàng từ 'TIẾT KIỆM Vikki – Trúng VÀNG ký'

Những ngày cuối năm trở nên rộn ràng tại Vikki Bank khi liên tiếp xuất hiện khách hàng bất ngờ nhận được… thông báo trúng vàng. Có người chỉ gửi 20 triệu theo thói quen tích lũy nhưng lại sở hữu phần thưởng lớn đúng thời điểm giá vàng đang tăng mạnh.

Cô N.T.Y kể lại: “Tôi cứ tưởng điện thoại báo nhầm. Không ngờ là thật!”.

Còn cô P.T.S thú thật: “Nhận giải xong, tôi gửi thêm một sổ luôn, biết đâu lại may mắn tiếp!”.

Cô P.T.S chia sẻ khoảnh khắc bất ngờ khi nhận tin trúng thưởng.

Những khoảnh khắc vỡ òa như vậy đang tạo nên làn sóng lan tỏa đầy cảm xúc cho chương trình “TIẾT KIỆM Vikki – Trúng VÀNG ký”, khiến mùa tiết kiệm cuối năm trở nên hào hứng và ấm áp hơn bao giờ hết.

Tiết kiệm lên đời: sinh lời an toàn – trúng vàng mỗi ngày

Chương trình kéo dài đến 10/2/2026 với cơ chế cực kỳ đơn giản:

● Gửi từ 20 triệu đồng

● Kỳ hạn từ 1 tháng

● Nhận mã dự thưởng tham gia quay số hằng ngày

Giải thưởng đa dạng từ vàng, tiền mặt đến hàng ngàn quà tặng; đặc biệt là giải 10 lượng vàng cuối chương trình. Mỗi buổi quay số đều livestream công khai, minh bạch và đầy hồi hộp.

Dù gửi online hay tại quầy, khách hàng đều được cấp mã dự thưởng và hưởng trọn tiện ích của ứng dụng Vikki: theo dõi sổ, nhắc đáo hạn, quản lý dòng tiền dễ dàng chỉ bằng vài thao tác.

Ngân hàng Số Vikki được nhiều người lựa chọn cho tư duy tiết kiệm mới.

Lựa chọn mới: Tiết kiệm an toàn + cơ hội sở hữu vàng thật

Khi nhiều kênh đầu tư biến động, vàng luôn là tài sản hấp dẫn và ổn định. Việc kết hợp tiết kiệm sinh lời với cơ hội trúng vàng giúp khách hàng vừa bảo toàn vốn, vừa nhận thưởng may mắn mỗi ngày.

Chỉ cần 20 triệu đồng cũng đủ để “đổi vận”, và đó chính là lý do những câu chuyện trúng vàng đầu chương trình đang khiến thị trường sôi động ngay từ những ngày đầu tiên.