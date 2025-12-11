Giá vàng SJC tăng rất mạnh

TPO - Sáng nay (11/12), giá vàng miếng SJC bật tăng mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lên trên mốc 154 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn nơi đứng im, nơi tăng nhẹ.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 152,7 - 154,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Có mức tăng tương tự nhưng nhiều doanh nghiệp niêm yết chênh lệch giá mua vào - bán ra khác nhau. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 151,7 - 154,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 153,1 - 154,7 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC tăng thêm 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng bật tăng rất mạnh theo giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 149,8 - 152,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.227 USD/ounce, tăng 16 USD so với sáng qua.

Trong khi đó, giá bạc leo lên đỉnh lịch sử. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,306 - 2,377 triệu đồng/lượng mua - bán.

Sacombank cũng điều chỉnh bảng giá, đưa bạc miếng lên 2,223 - 2,277 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo đơn vị kg, bạc miếng hiện được mua bán quanh vùng 61,4 - 63,4 triệu đồng/kg.

Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của giá bạc. Chỉ trong một tháng, giá bạc tăng hơn 20%. Và so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng đã vượt gấp đôi, cho thấy hiệu suất tốt hơn cả vàng miếng. Trên thị trường quốc tế, giá bạc vẫn duy trì vùng đỉnh, giao dịch quanh mốc hơn 60 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.155 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Vietcombank niêm yết giá USD 26.142 - 26.412 đồng/USD (mua - bán).

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.520 - 27.620 đồng/USD (mua - bán).