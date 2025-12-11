Vietlott ủng hộ 5 tỉnh, thành phố miền trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Với tinh thần trách nhiệm xã hội, Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao tặng 2,5 tỷ đồng đến người dân ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Tp Huế và Đà Nẵng để khắc phục hậu quả do mưa lũ lịch sử gây ra.

Ngày 05/12/2025, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) do ông Nguyễn Thanh Đạm - Chủ tịch Công ty làm trưởng đoàn và các ông Phạm Ngọc Tú - Tổng giám đốc Công ty, và các thành viên của Đoàn đã đến Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế trao quà ủng hộ nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tại buổi lễ trao tiền ủng hộ, ông Nguyễn Thanh Đạm - Chủ tịch Công ty đã phát biểu chia sẻ, cảm thông với những thiệt hại to lớn của nhân dân thành phố Huế phải gánh chịu trong đợt lũ lụt vừa qua, mong muốn chung tay cùng bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm trở lại cuộc sống bình thường. “Vietlott luôn thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội thông qua các chương trình hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ các chương trình nhân đạo từ thiện” ông Nguyễn Thanh Đạm khẳng định.

Thay mặt Công ty, ông Nguyễn Thanh Đạm - Chủ tịch Công ty trao bảng tượng trưng ủng hộ số tiền 500.000.000 đồng giúp thành phố Huế khắc phục hậu quả lũ lụt

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế Nguyễn Tiến Nam đã phát biểu thông tin nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn và tình hình phân phối hàng hóa, tiền và nhu yếu phẩm.. của MTTQ Việt Nam cho nhân dân trên địa bàn thành phố Huế. Đồng thời cám ơn cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam đã chung tay ủng hộ, tiếp thêm động lực để người dân thành phố Huế vượt qua mọi khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế nhanh chóng phân bổ nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, minh bạch và hiệu quả, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Dịp này, Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế và Giấy Chứng nhận Tấm lòng vàng của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế cho Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam.

Cùng ngày, đoàn công tác của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam cũng làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng để trao quà ủng hộ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ông Nguyễn Thanh Đạm - Chủ tịch Công ty trao bảng tượng trưng ủng hộ số tiền 500.000.000 đồng giúp thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả lũ lụt

Ngày 02 và 03/12/2025, đoàn công tác do ông Phạm Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc Công ty cũng đến thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đăk Lăk và Gia Lai. Tại buổi làm việc, Thay mặt lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam, ông Phạm Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trao bảng tượng trưng ủng hộ số tiền 500.000.000 đồng đến mỗi tỉnh để khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ông Phạm Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty trao bảng tượng trưng ủng hộ số tiền 500.000.000 đồng giúp tỉnh Đăk Lăk và Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt

Trước đó, đoàn công tác của Cục Quản lý Công sản (thuộc Bộ Tài chính Việt Nam), Cục Quản lý Công sản (thuộc Bộ Tài chính Lào) và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao 500 triệu đồng và 300 bộ chăn màn tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ công tác khắc phục thiệt hai do đợt bão lũ lịch sử gây ra.

Đại diện Cục Quản lý Công sản (thuộc Bộ Tài chính Việt Nam), Cục Quản lý Công sản (thuộc Bộ Tài chính Lào) và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao 500 triệu đồng và 300 bộ chăn màn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Vietlott luôn coi trọng trách nhiệm an sinh xã hội, kiên trì thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Từ khi hoạt động đến nay, Vietlott, người trúng thưởng và quỹ Tâm Tài Việt cũng tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị lên đến gần 100 tỷ đồng. Trong đó, Vietlott đã thực hiện tài trợ 376 căn nhà tình nghĩa/đại đoàn kết; tài trợ xây dựng trường học gần 12,5 tỷ đồng; tài trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 7 tỷ đồng; hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai gần 8,5 tỷ đồng; tặng gần 4.600 thẻ bảo hiểm sức khỏe cho người bán vé số; và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác ....