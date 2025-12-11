Giá bạc lập kỷ lục mới

TPO - Sau quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giá vàng đã đảo chiều tăng vào sáng 11/12, trong khi giá bạc lập kỷ lục mới, giao ngay tăng lên mức kỷ lục 61,85 USD/ounce. Từ đầu năm tới nay, giá bạc đã tăng 113%.

Cụ thể, vàng giao ngay tăng 0,7%, đạt 4.236,57 USD/ounce vào sáng 11/12. Trong khi đó, hợp đồng tương lai vàng Mỹ kỳ hạn tháng 2 giảm nhẹ 0,3% xuống 4.224,70 USD.

Fed đã hạ lãi suất trong một cuộc bỏ phiếu chia rẽ, nhưng tín hiệu từ ngân hàng trung ương cho thấy khả năng sẽ tạm dừng các đợt giảm lãi suất tiếp theo, khi các quan chức vẫn đang chờ đợi những dữ liệu rõ ràng hơn về thị trường lao động và lạm phát.

“Các nhà giao dịch vàng hài lòng với kết quả cuộc họp ngày 11/12. Giá vàng hiện đang ở mức cao nhất trong ngày, sau khi trải qua một đợt chốt lời ngắn”, Tai Wong - một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định.

Lãi suất thấp hơn khiến các tài sản không sinh lời như vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư. Phần lớn các ngân hàng trung ương Mỹ dự đoán sẽ cần hạ lãi suất ngắn hạn vào năm tới, nhưng quan điểm về mức độ hạ lại chia rẽ. Một nhóm lớn phản đối việc giảm lãi suất, trong khi ba người dự kiến sẽ tăng.

Giá vàng đảo chiều tăng vào sáng 11/12, trong khi giá bạc lập kỷ lục mới. Ảnh: Investing.com.

Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định chính sách lãi suất hiện tại đang ở vị thế tốt để ứng phó với diễn biến kinh tế, nhưng từ chối cung cấp hướng dẫn rõ ràng về khả năng hạ lãi suất tiếp theo. “Ông Powell đã thận trọng né tránh, lôi kéo một đợt hạ lãi suất khác từ một ủy ban chia rẽ chỉ với 3 phiếu chống, trong khi các thị trường lớn vẫn đang tăng điểm trong suốt buổi họp báo. Vẫn chưa rõ vàng có thể lập đỉnh mới hay không,” Wong nhận định.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng lên mức kỷ lục 61,85 USD/ounce. Giá bạc đã tăng 113% trong năm nay, nhờ nhu cầu công nghiệp tăng, tồn kho giảm, đồng thời được Mỹ công nhận là khoáng sản quan trọng.

Các nhà phân tích tại SP Angel nhận định, “Hiệu suất vượt trội của bạc phản ánh dòng tiền đầu cơ chảy vào một kênh đầu tư có đòn bẩy cao hơn sau đợt giảm của vàng. Bên cạnh dòng tiền đầu cơ, bạc còn được hưởng lợi từ thị trường vật chất khan hiếm, khi nguồn cung gặp áp lực trong tháng 10”.

Ngược lại, giá bạch kim giảm 2,4% xuống 1.654,55 USD/ounce, còn palladium mất 2% xuống 1.475,94 USD.