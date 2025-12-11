Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá bạc lập kỷ lục mới

Hồng Nhung

TPO - Sau quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giá vàng đã đảo chiều tăng vào sáng 11/12, trong khi giá bạc lập kỷ lục mới, giao ngay tăng lên mức kỷ lục 61,85 USD/ounce. Từ đầu năm tới nay, giá bạc đã tăng 113%.

Cụ thể, vàng giao ngay tăng 0,7%, đạt 4.236,57 USD/ounce vào sáng 11/12. Trong khi đó, hợp đồng tương lai vàng Mỹ kỳ hạn tháng 2 giảm nhẹ 0,3% xuống 4.224,70 USD.

Fed đã hạ lãi suất trong một cuộc bỏ phiếu chia rẽ, nhưng tín hiệu từ ngân hàng trung ương cho thấy khả năng sẽ tạm dừng các đợt giảm lãi suất tiếp theo, khi các quan chức vẫn đang chờ đợi những dữ liệu rõ ràng hơn về thị trường lao động và lạm phát.

“Các nhà giao dịch vàng hài lòng với kết quả cuộc họp ngày 11/12. Giá vàng hiện đang ở mức cao nhất trong ngày, sau khi trải qua một đợt chốt lời ngắn”, Tai Wong - một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định.

Lãi suất thấp hơn khiến các tài sản không sinh lời như vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư. Phần lớn các ngân hàng trung ương Mỹ dự đoán sẽ cần hạ lãi suất ngắn hạn vào năm tới, nhưng quan điểm về mức độ hạ lại chia rẽ. Một nhóm lớn phản đối việc giảm lãi suất, trong khi ba người dự kiến sẽ tăng.

lynxnpel97071-l.jpg
Giá vàng đảo chiều tăng vào sáng 11/12, trong khi giá bạc lập kỷ lục mới. Ảnh: Investing.com.

Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định chính sách lãi suất hiện tại đang ở vị thế tốt để ứng phó với diễn biến kinh tế, nhưng từ chối cung cấp hướng dẫn rõ ràng về khả năng hạ lãi suất tiếp theo. “Ông Powell đã thận trọng né tránh, lôi kéo một đợt hạ lãi suất khác từ một ủy ban chia rẽ chỉ với 3 phiếu chống, trong khi các thị trường lớn vẫn đang tăng điểm trong suốt buổi họp báo. Vẫn chưa rõ vàng có thể lập đỉnh mới hay không,” Wong nhận định.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng lên mức kỷ lục 61,85 USD/ounce. Giá bạc đã tăng 113% trong năm nay, nhờ nhu cầu công nghiệp tăng, tồn kho giảm, đồng thời được Mỹ công nhận là khoáng sản quan trọng.

Các nhà phân tích tại SP Angel nhận định, “Hiệu suất vượt trội của bạc phản ánh dòng tiền đầu cơ chảy vào một kênh đầu tư có đòn bẩy cao hơn sau đợt giảm của vàng. Bên cạnh dòng tiền đầu cơ, bạc còn được hưởng lợi từ thị trường vật chất khan hiếm, khi nguồn cung gặp áp lực trong tháng 10”.

Ngược lại, giá bạch kim giảm 2,4% xuống 1.654,55 USD/ounce, còn palladium mất 2% xuống 1.475,94 USD.

Hồng Nhung
Reuters
#vàng #bạc #giá vàng #giá vàng thế giới #giá bạc #giá vàng thế giới tăng #world gold price

Xem thêm

Cùng chuyên mục