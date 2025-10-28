Festival Làng nghề Quốc tế 2025 sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long

TPO - Festival làng nghề quốc tế 2025 tại Hà Nội quy tụ hơn 30 quốc gia, mở ra không gian giao lưu, sáng tạo và tôn vinh tinh hoa nghề truyền thống – khẳng định Hà Nội là điểm đến văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực.

Festival làng nghề quốc tế 2025 do UBND thành phố Hà Nội phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức là hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời hướng tới các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước trong năm 2025.

Festival là cơ hội để các nghệ nhân Việt Nam giao lưu với các nghệ nhân quốc tế.

Sự kiện quy tụ đại diện hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hàng nghìn nghệ nhân, chuyên gia, nhà sáng tạo trong và ngoài nước. Trong suốt 5 ngày diễn ra (từ 14 - 18/11/2025), không gian Festival trở thành diễn đàn văn hóa quốc tế, nơi gặp gỡ, kết nối và truyền cảm hứng giữa những người chung đam mê với nghề thủ công truyền thống – từ các nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nhân đến những người hoạch định chính sách trong lĩnh vực bảo tồn, phát triển và kinh tế làng nghề.

Với quy mô hơn 4.000m², Festival được tổ chức đa dạng gồm nhiều hoạt động nổi bật như: Hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát triển làng nghề trong kỷ nguyên xanh và số”, Hội nghị xúc tiến thương mại – đầu tư làng nghề, Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam, cùng Hội chợ làng nghề và nông sản, thực phẩm an toàn Hà Nội.

Mục tiêu xuyên suốt của Festival là bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh người thợ, nghệ nhân và các làng nghề tiêu biểu, đồng thời quảng bá sâu rộng hình ảnh Thủ đô Hà Nội – thành phố sáng tạo và thân thiện tới bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng làng nghề, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và công nghiệp văn hóa sáng tạo.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng Thủ công thế giới (WCC) sẽ tiến hành thẩm định và công nhận hai làng nghề tiêu biểu của Hà Nội – Sơn Đồng (điêu khắc sơn mỹ nghệ) và Chuyên Mỹ (khảm trai, sơn mài) trở thành thành viên chính thức của WCC.

Việc này nối dài thành tựu của gốm Bát Tràng và lụa Vạn Phúc, hai làng nghề trước đó đã được ghi danh trong Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo của thế giới, đồng thời khẳng định vị thế của Hà Nội như một trung tâm sáng tạo thủ công mỹ nghệ hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hiện nay, Hà Nội có hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm gần 60% tổng số làng nghề cả nước. Các làng nghề không chỉ lưu giữ tinh hoa văn hóa dân tộc, mà còn là trụ cột kinh tế - xã hội với giá trị sản xuất hơn 20.000 tỷ đồng mỗi năm, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh và phát triển kinh tế sáng tạo của Thủ đô.

Festival làng nghề quốc tế 2025 còn mở ra không gian giao lưu, học hỏi giữa nghệ nhân Việt Nam và quốc tế, thúc đẩy hợp tác lâu dài trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, đồng thời mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương mại và năng lực cạnh tranh của sản phẩm làng nghề Việt Nam.

Không chỉ là nơi tôn vinh nghề truyền thống, sự kiện còn là nhịp cầu sáng tạo kết nối văn hóa Việt với thế giới, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội – thành phố của di sản, sáng tạo và hội nhập.