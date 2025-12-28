Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Lý do Negav khóc trước hàng chục nghìn khán giả

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 27/12 tại TPHCM, concert đầu tiên của Anh trai say hi mùa hai diễn ra với sự hiện diện của hàng chục nghìn khán giả. Khoảnh khắc Negav bật khóc trên sân khấu được nhiều người hâm mộ chia sẻ.

Concert mang chủ đề A Merry X’Mas quy tụ đầy đủ 30 Anh trai cùng các khách mời, mang đến không gian âm nhạc bùng nổ cuối năm. Cuối đêm diễn, MC Trấn Thành công bố thông tin concert thứ hai của Anh trai say hi diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 14/3/2026, khiến khán giả không khỏi phấn khích.

Trong phần giao lưu, Negav là một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý. Anh chia sẻ mục đích và ước mơ lớn nhất khi làm nhạc của anh là được đứng trên sân khấu và có nhiều người yêu thương. Anh hạnh phúc và tự hào vì đã làm được điều đó.

Negav xúc động hơn khi xem video do cộng đồng fan Embes thực hiện, ghi lại hành trình của anh tại chương trình cùng các dự án thiện nguyện mà fandom đã chung tay triển khai suốt một năm qua.

605502593-837450839128210-4868592177281622203-n-3228.jpg
Negav bật khóc trong concert tối 27/12.

Khi MC Trấn Thành công bố Negav là nghệ sĩ nhận giải thưởng do nhà tài trợ trao tặng, với kết quả bình chọn từ người hâm mộ, nam rapper nghẹn giọng nói: "Tôi quá tự hào về cộng đồng fan luôn và tự hào vì mình đứng ra nhận giải này".

Negav trở thành quán quân Anh trai say hi mùa hai với hơn 6 triệu lượt bình chọn từ khán giả.

Trở lại mùa 2, nam rapper cho thấy sự trưởng thành cả về tư duy nghệ thuật lẫn bản lĩnh sân khấu. Negav xây dựng chiến lược âm nhạc nhất quán khi theo đuổi những ca khúc dễ nghe, có khả năng lan tỏa và tạo xu hướng, đồng thời vẫn giữ được cá tính riêng.

Qua từng vòng thi, anh liên tục tạo dấu ấn với các sân khấu, từ lắng đọng, nội tâm ở Người như anh xứng đáng cô đơn đến bứt phá, gai góc với BOUNCE hay Đa nghiIt’s Gon’ Be Alright tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội và các bảng xếp hạng âm nhạc. Song song với thành tích nổi bật, Negav tiến bộ trong tư duy biểu diễn, khả năng kết nối cảm xúc và tinh thần đồng đội xuyên suốt hành trình cùng 29 anh trai.

Hà Trang
#Negav #concert #fan #giải thưởng #sân khấu #Hà Nội #âm nhạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục