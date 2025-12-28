Lý do Negav khóc trước hàng chục nghìn khán giả

TPO - Tối 27/12 tại TPHCM, concert đầu tiên của Anh trai say hi mùa hai diễn ra với sự hiện diện của hàng chục nghìn khán giả. Khoảnh khắc Negav bật khóc trên sân khấu được nhiều người hâm mộ chia sẻ.

Concert mang chủ đề A Merry X’Mas quy tụ đầy đủ 30 Anh trai cùng các khách mời, mang đến không gian âm nhạc bùng nổ cuối năm. Cuối đêm diễn, MC Trấn Thành công bố thông tin concert thứ hai của Anh trai say hi diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 14/3/2026, khiến khán giả không khỏi phấn khích.

Trong phần giao lưu, Negav là một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý. Anh chia sẻ mục đích và ước mơ lớn nhất khi làm nhạc của anh là được đứng trên sân khấu và có nhiều người yêu thương. Anh hạnh phúc và tự hào vì đã làm được điều đó.

Negav xúc động hơn khi xem video do cộng đồng fan Embes thực hiện, ghi lại hành trình của anh tại chương trình cùng các dự án thiện nguyện mà fandom đã chung tay triển khai suốt một năm qua.

Negav bật khóc trong concert tối 27/12.

Khi MC Trấn Thành công bố Negav là nghệ sĩ nhận giải thưởng do nhà tài trợ trao tặng, với kết quả bình chọn từ người hâm mộ, nam rapper nghẹn giọng nói: "Tôi quá tự hào về cộng đồng fan luôn và tự hào vì mình đứng ra nhận giải này".

Negav trở thành quán quân Anh trai say hi mùa hai với hơn 6 triệu lượt bình chọn từ khán giả.

Trở lại mùa 2, nam rapper cho thấy sự trưởng thành cả về tư duy nghệ thuật lẫn bản lĩnh sân khấu. Negav xây dựng chiến lược âm nhạc nhất quán khi theo đuổi những ca khúc dễ nghe, có khả năng lan tỏa và tạo xu hướng, đồng thời vẫn giữ được cá tính riêng.

Qua từng vòng thi, anh liên tục tạo dấu ấn với các sân khấu, từ lắng đọng, nội tâm ở Người như anh xứng đáng cô đơn đến bứt phá, gai góc với BOUNCE hay Đa nghi và It’s Gon’ Be Alright tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội và các bảng xếp hạng âm nhạc. Song song với thành tích nổi bật, Negav tiến bộ trong tư duy biểu diễn, khả năng kết nối cảm xúc và tinh thần đồng đội xuyên suốt hành trình cùng 29 anh trai.