Phim có Lương Thế Thành, Anh Tú rời rạp

TPO - Bộ phim 18+ “Hoàng tử quỷ” đã rút khỏi hệ thống các cụm rạp lớn, chỉ còn vài suất chiếu trước khi chính thức kết thúc sứ mệnh ở phòng vé Việt vào ngày 31/12.

Sau gần một tháng phát hành, bộ phim Hoàng tử quỷ bước vào giai đoạn bán vé nhỏ giọt và chuẩn bị rút khỏi rạp chiếu. Tính đến ngày 28/12, bộ phim đạt doanh thu khoảng 28 tỷ đồng, con số không quá thấp với mặt bằng phim Việt cuối năm, nhưng diễn biến phòng vé những ngày gần đây cho thấy sức hút đã gần như cạn kiệt.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong ngày 28/12, Hoàng tử quỷ chỉ còn 7 suất chiếu, bán được 42 vé, thu về vỏn vẹn 2,7 triệu đồng. Trước đó một ngày, phim duy trì 11 suất chiếu, bán 156 vé, doanh thu chưa đầy 10 triệu đồng. Hiện tại, bộ phim không còn hiện diện tại các cụm rạp lớn và dự kiến hết suất chiếu hoàn toàn vào ngày 31/12.

Sự trở lại của Lương Thế Thành không tạo được cơn sốt phòng vé.

Xét trên tổng doanh thu, Hoàng tử quỷ không phải một thất bại thảm hại. Tuy nhiên tốc độ sụt giảm suất chiếu và lượng vé bán ra quá nhanh, cho thấy phim không tạo được hiệu ứng truyền miệng tích cực - yếu tố sống còn với phim Việt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt cuối năm.

Việc phim nhanh chóng bị đẩy ra khỏi khung giờ đẹp, rồi rơi vào tình trạng “chiếu cầm chừng”, phản ánh thực tế Hoàng tử quỷ không đủ lực giữ chân khán giả đại chúng, đặc biệt khi phải đối đầu với các bom tấn ngoại và một số dự án Việt có đề tài gần gũi hơn.

Cụ thể, top 5 phòng vé hiện tại chỉ còn duy nhất dự án nội địa mang tên Nhà hai chủ. Càn quét phòng vé những ngày qua là bom tấn Avatar 3: Lửa và tro tàn, Zootopia: Phi vụ động trời 2.

Ra rạp từ 19/12, Avatar 3 lập tức chiếm đa số suất chiếu đẹp, đẩy nhiều dự án khác vào tình trạng lao đao do giảm suất chiếu, lùi giờ. Chỉ sau 3 ngày công chiếu, bom tấn ngoại vượt doanh thu hơn 100 tỷ đồng và thống trị phòng vé đến hiện tại.

Bên cạnh đó, Zootopia: Phi vụ động trời 2 cũng tạo sức hút lớn tại thị trường Việt, với tổng doanh thu vượt 210 tỷ đồng và liên tục thuộc top đầu bảng xếp hạng phòng vé.

Hoàng tử quỷ là bộ phim của đạo diễn Trần Hữu Tấn, quy tụ dàn diễn viên gồm Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Bình Tinh…

Lấy bối cảnh thời Lê Trung Hưng, tác phẩm xoay quanh Thân Đức (Anh Tú Atus) - hoàng tử sinh ra bởi tà thuật, mang tham vọng giải thoát Quỷ Xương Cuồng khỏi Ải Mắt Người để khôi phục Xương Cuồng giáo.

Lương Thế Thành vào vai trưởng làng Lỗ Đạt, dẫn dắt người dân nơi đây chiến đấu với bệnh hủi. Vì cả tin, Lỗ Đạt trở thành cầu nối giúp Hoàng tử quỷ Thân Đức tiến sâu vào làng với âm mưu đen tối.

Hoàng Tử Quỷ lựa chọn hướng đi khá tham vọng khi khai thác yếu tố tâm linh - huyền bí pha trộn màu sắc giả tưởng, đặt nhân vật trung tâm vào hành trình giằng co giữa bản ngã, quyền lực và bóng tối nội tâm. Ý tưởng “hoàng tử” mang thân phận quỷ dữ có tiềm năng tạo chiều sâu tâm lý và những lớp nghĩa ẩn dụ.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của phim nằm ở kịch bản thiếu mạch cảm xúc xuyên suốt. Các tình tiết được sắp xếp dàn trải, nhiều đoạn nặng về giải thích bối cảnh, trong khi cao trào lại đến khá muộn và chưa đủ sức nặng. Nhân vật chính dù có xuất phát điểm thú vị nhưng quá trình phát triển tâm lý chưa thuyết phục, khiến khán giả khó đồng cảm.

Một vấn đề khác là cách kể chuyện còn thiên về ý đồ nghệ thuật hơn là trải nghiệm người xem. Phim đặt nhiều biểu tượng, ẩn dụ, nhưng lại thiếu những xung đột đời sống gần gũi để khán giả “bám” vào câu chuyện. Với phần đông người xem ra rạp giải trí, Hoàng tử quỷ bị đánh giá là khó xem, tiết tấu chậm và thiếu những khoảnh khắc bùng nổ cần thiết.

Trong khi đó, yếu tố tâm linh chưa được khai thác đủ độ rùng rợn hay ám ảnh để tạo lợi thế cạnh tranh. Phim đứng ở lưng chừng giữa kinh dị, giả tưởng và tâm lý, nhưng không mảng nào đủ mạnh để trở thành điểm nhấn.