Cháy công ty giấy ở Phú Thọ, thiệt hại khoảng 8,5 tỷ đồng

TPO - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Phú Thọ vừa cho biết, đơn vị mới có báo cáo sơ bộ liên quan đến vụ cháy tại Công ty TNHH Tissue Linh An (chuyên sản xuất giấy) gây thiệt hại khoảng 8,5 tỷ đồng.

Theo đó, vụ cháy xảy ra khoảng 12h ngày 26/11, tại kho chứa giấy của Công ty TNHH Tissue Linh An (Lô 6, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

﻿ ﻿ Lực lượng chức năng thực hiện chữa cháy tại kho chứa giấy của Công ty TNHH Tissue Linh An.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) đã khẩn trương điều động 1 xe chỉ huy, 18 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang, 2 xe xitec cùng 130 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn huy động thêm 2 máy múc, 6 xe nâng của doanh nghiệp bên ngoài; 2 xe chữa cháy của Đội PCCC chuyên ngành KCN Khai Quang và lực lượng PCCC cơ sở tham gia ứng cứu.

Theo thống kê ban đầu, toàn bộ nhà kho chứa giấy, có diện tích khoảng 2500 m2 của Công ty TNHH Tissue Linh An và một số thiết bị bên ngoài nhà xưởng của Công ty TNHH HJC Vina bị cháy. Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng 8,5 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Thiếu tá Trần Song Phi, Đội trưởng Đội tham mưu, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay: Đến 16h30, đám cháy cơ bản được khống chế, không lan sang các khu vực khác nhưng vẫn còn 1 số đám cháy âm ỉ, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai đội hình, nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.