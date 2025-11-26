Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy công ty giấy ở Phú Thọ, thiệt hại khoảng 8,5 tỷ đồng

Thu Hằng - Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Phú Thọ vừa cho biết, đơn vị mới có báo cáo sơ bộ liên quan đến vụ cháy tại Công ty TNHH Tissue Linh An (chuyên sản xuất giấy) gây thiệt hại khoảng 8,5 tỷ đồng.

Theo đó, vụ cháy xảy ra khoảng 12h ngày 26/11, tại kho chứa giấy của Công ty TNHH Tissue Linh An (Lô 6, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

﻿z7264780104505-bdd68c5eceb3df4a4a72373808549568.jpg
﻿z7264780138778-7209102581bffb567b925ff1f1cd9666.jpg
Lực lượng chức năng thực hiện chữa cháy tại kho chứa giấy của Công ty TNHH Tissue Linh An.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) đã khẩn trương điều động 1 xe chỉ huy, 18 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang, 2 xe xitec cùng 130 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn huy động thêm 2 máy múc, 6 xe nâng của doanh nghiệp bên ngoài; 2 xe chữa cháy của Đội PCCC chuyên ngành KCN Khai Quang và lực lượng PCCC cơ sở tham gia ứng cứu.

Theo thống kê ban đầu, toàn bộ nhà kho chứa giấy, có diện tích khoảng 2500 m2 của Công ty TNHH Tissue Linh An và một số thiết bị bên ngoài nhà xưởng của Công ty TNHH HJC Vina bị cháy. Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng 8,5 tỷ đồng.

z7264780147553-e8c989424c53e0117ab2689198ab2f6f.jpg
z7264780158894-1a2b0d655963ebce56974f68be441634.jpg
Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Thiếu tá Trần Song Phi, Đội trưởng Đội tham mưu, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay: Đến 16h30, đám cháy cơ bản được khống chế, không lan sang các khu vực khác nhưng vẫn còn 1 số đám cháy âm ỉ, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai đội hình, nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thu Hằng - Đức Anh
#Cháy #Phú Thọ #Tissue Linh An #thiệt hại #Chữa cháy #Kho chứa giấy #đám cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục