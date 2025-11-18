Bắt 3 cán bộ liên quan vụ để hơn 8 tạ thịt lợn nhiễm dịch tuồn ra chợ

TPO - Sau khi phát hiện nhiều mẫu thịt lợn tại chợ dương tính với dịch tả lợn châu Phi nhưng vẫn được đóng dấu kiểm dịch, Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 cán bộ Thú y để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chiều 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can, tống đạt lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi - Thú y Thành phố để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ba bị can gồm: Phan Ngọc Toại (SN 1977) - chuyên viên Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII, Lê Quốc Nhiên (SN 1979) - nhân viên Thú y kiểm soát giết mổ và Phạm Hồng Phúc (SN 1980) - viên chức Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII. Cả ba cùng cư trú tại TP. Cần Thơ và thuộc Chi cục Chăn nuôi - Thú y thành phố.

Đoàn kiểm tra lấy mẫu giám định thịt lợn tại chợ Vĩnh Viễn. Ảnh: CACT.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 15/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Cần Thơ phối hợp đơn vị chức năng kiểm tra cơ sở giết mổ Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn). Thời điểm kiểm tra có 1 con lợn đã giết mổ, đóng dấu kiểm dịch, chuẩn bị đưa ra chợ Vĩnh Viễn tiêu thụ, với trọng lượng 120kg. Kết quả test nhanh và giám định cho thấy mẫu thịt con lợn này dương tính với dịch tả lợn châu Phi.



Làm việc với đoàn kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số thịt trên thuộc về bà T.H.C - tiểu thương bán thịt tại chợ Vĩnh Viễn.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng lấy mẫu 2 sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn và ghi nhận 10/12 mẫu dương tính với dịch tả lợn châu Phi.



Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp tiêu huỷ hơn 840kg thịt lợn nhiễm bệnh theo quy định.