Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt 3 cán bộ liên quan vụ để hơn 8 tạ thịt lợn nhiễm dịch tuồn ra chợ

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi phát hiện nhiều mẫu thịt lợn tại chợ dương tính với dịch tả lợn châu Phi nhưng vẫn được đóng dấu kiểm dịch, Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 cán bộ Thú y để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chiều 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can, tống đạt lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi - Thú y Thành phố để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ba bị can gồm: Phan Ngọc Toại (SN 1977) - chuyên viên Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII, Lê Quốc Nhiên (SN 1979) - nhân viên Thú y kiểm soát giết mổ và Phạm Hồng Phúc (SN 1980) - viên chức Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII. Cả ba cùng cư trú tại TP. Cần Thơ và thuộc Chi cục Chăn nuôi - Thú y thành phố.

561627454-819423680482245-7972983376904224285-n.jpg
Đoàn kiểm tra lấy mẫu giám định thịt lợn tại chợ Vĩnh Viễn. Ảnh: CACT.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 15/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Cần Thơ phối hợp đơn vị chức năng kiểm tra cơ sở giết mổ Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn). Thời điểm kiểm tra có 1 con lợn đã giết mổ, đóng dấu kiểm dịch, chuẩn bị đưa ra chợ Vĩnh Viễn tiêu thụ, với trọng lượng 120kg. Kết quả test nhanh và giám định cho thấy mẫu thịt con lợn này dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Làm việc với đoàn kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số thịt trên thuộc về bà T.H.C - tiểu thương bán thịt tại chợ Vĩnh Viễn.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng lấy mẫu 2 sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn và ghi nhận 10/12 mẫu dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp tiêu huỷ hơn 840kg thịt lợn nhiễm bệnh theo quy định.

Nhật Huy
#Cần Thơ #khởi tố #lợi dụng chức vụ #cán bộ thú y #dịch tả lợn Châu Phi

Xem thêm

Cùng chuyên mục