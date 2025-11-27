Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong

Nguyễn Ngọc
TPO - Ngày 27/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp vì có dấu hiệu của tội giết người đối với người cha ôm theo 2 con nhỏ nhảy cầu tự tử, khiến một cháu tử vong.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 26/11, V.V.T. (27 tuổi, trú thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe máy mang BKS 76E1-264… chở hai con ruột là bé trai V.V.T. (6 tuổi) và bé gái V.N.M.A. (2 tuổi) lưu thông qua cầu đường sắt Trường Xuân nối giữa đôi bờ sông Trà Khúc.

Khi đến đoạn giữa cầu, T. bất ngờ dừng xe, ôm 2 cháu nhảy xuống sông Trà Khúc, bỏ lại dép, ba lô sách vở trên cầu.

13771abd7319ff47a608.jpg
V.V.T. bị bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp vì có dấu hiệu của tội giết người.

Ngay khi phát hiện, người dân địa phương đã hô hoán và lao xuống ứng cứu. Sau đó cả ba được đưa lên bờ, tuy nhiên do bị đuối nước quá lâu nên bé gái 2 tuổi đã tử vong. Anh T. và bé trai 6 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. hiện sức khỏe cả 2 đã ổn định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình. T. cùng vợ là chị B.T.T. (32 tuổi, trú xã Bình Giã, TP.HCM) và hai con trước đó sinh sống, làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

6a6795175988d5d68c99-4520.jpg
Dù được cứu nhưng cháu gái 2 tuổi đã không qua khỏi.

Khoảng 2 tháng trở lại đây, do mâu thuẫn gia đình, T. đưa hai con nhỏ về ở cùng ông nội tại thôn Điện An 4 và làm việc tại một nhà máy nước đá tại thôn Thanh Hà (xã Tư Nghĩa).

Thời gian gần đây, T. có biểu hiện buồn. Trước đó, người này từng dẫn hai con đến khu vực cầu Cổ Lũy (xã An Phú) với ý định tự tự nhưng không thành, đến sáng 26/11 thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Ngọc
