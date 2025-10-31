TPHCM: Đề xuất phát triển không gian ngầm khu vực Bến Thành

TPO - Theo chuyên gia, khi sớm được bổ sung hạ tầng và đầu tư các công trình ngầm, khu vực Bến Thành sẽ có thêm không gian phát triển, tăng tiện ích cho người dân, đồng thời trở thành điểm nhấn thu hút du khách.

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP vừa có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất được nghiên cứu và phát triển không gian ngầm tại khu vực trung tâm hiện hữu TPHCM, cụ thể là đoạn Lê Lai - Phạm Ngũ Lão, khu vực Bến Thành với quy mô khoảng 12,5 ha.

Theo Vingroup, hiện khu vực Bến Thành đã được quy hoạch không gian ngầm phục vụ giao thông, nhà ga metro, hạ tầng kỹ thuật và thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, ngoài diện tích ngầm dành cho nhà ga metro tuyến số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), đến nay vẫn chưa có dự án nào triển khai đầu tư các hạng mục thương mại, dịch vụ hoặc bãi đỗ xe ngầm tại khu vực này.

Trên cơ sở đó, Vingroup kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương cho phép tập đoàn được nghiên cứu, đầu tư dự án phát triển không gian ngầm khu vực Bến Thành với quy mô khoảng 12,5 ha. Dự án hướng đến việc phát triển các hạng mục thương mại – dịch vụ, bãi đỗ xe, đồng thời kết nối hệ thống không gian ngầm với các tuyến đường sắt đô thị trong tương lai.

Theo Vingroup, việc đầu tư không gian ngầm đồng bộ sẽ giúp giảm áp lực giao thông trên mặt đất, tăng diện tích phục vụ công cộng và khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị, góp phần nâng cao giá trị khu trung tâm TPHCM.

Khu vực Bến Thành. Ảnh: Duy Anh

Nếu được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương, Vingroup sẽ phối hợp cùng các sở, ban ngành tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Chia sẻ với Tiền Phong, TS Phạm Viết Thuận – Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho rằng khu vực Bến Thành là vùng lõi trung tâm của TPHCM, nơi tập trung nhiều công trình văn hóa, lịch sử lâu đời như chợ Bến Thành, quảng trường, cùng các tuyến phố sầm uất như Lê Lợi, Lê Lai… Đây cũng là vị trí đặt ga ngầm Bến Thành của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), đồng thời là đầu mối kết nối nhiều tuyến metro trong tương lai.

Theo ông Thuận, dù có vị trí đặc biệt quan trọng và đã được quy hoạch bài bản, khu vực Bến Thành hiện vẫn phát triển chưa xứng tầm.

“Khi sớm được bổ sung hạ tầng và đầu tư các công trình ngầm, nơi đây sẽ có thêm không gian phát triển, tăng tiện ích cho người dân, đồng thời trở thành điểm nhấn thu hút du khách”- ông Thuận nhận định.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý rằng việc đầu tư không gian ngầm cần được thực hiện đồng bộ về kiến trúc và cảnh quan, hài hòa giữa lợi ích kinh tế và xã hội, tránh phá vỡ cấu trúc đô thị hiện hữu.

“Trong tương lai gần, khu vực mặt đất tại đây có thể hình thành quảng trường Hồ Chí Minh, do đó thành phố cần tính toán quy mô không gian ngầm. Chỉ nên ngầm hóa khu vực thương mại – dịch vụ là đủ, hạn chế ngầm hóa những nơi đã có khối kiến trúc cao tầng để đảm bảo an toàn, cũng như gìn giữ giá trị văn hóa, lịch sử của toàn khu vực”- TS Phạm Viết Thuận nêu ý kiến.