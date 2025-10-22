Hà Nội: Khai thác không gian ngầm sẽ giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông

TPO - Hiện nay, thành phố Hà Nội vẫn chưa có hệ thống không gian ngầm, trong khi đây được xem là một đặc trưng của đô thị hiện đại, văn minh, giúp giải quyết hiệu quả các vấn đề về đất đai và giảm ùn tắc giao thông.

4 yếu kém dai dẳng

Sáng 22/10, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với phường Tây Hồ và Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số Hà Nội tổ chức Tọa đàm: “Để hiện thực những mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh, hạnh phúc và phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới”.

Theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Hà Nội đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, như ô nhiễm không khí, ô nhiễm tại các dòng sông… Do đó, để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra, ông Tấn cho rằng, thành phố phải quyết liệt, đột phá, kiến tạo, khoa học.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

TS. Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, Hà Nội xác định kinh tế số, chuyển đổi số và khoa học công nghệ là động lực tăng trưởng mới là đúng đắn. Tuy nhiên, cốt lõi phải là chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng.

Theo TS. Nguyễn Đức Kiên, bốn trụ cột trọng tâm để phát triển Thủ đô là: Chuyển đổi số; Phát triển công nghệ; Xây dựng khu công nghiệp chuyên biệt; Chính sách nhà ở xã hội gắn với thu hút nhân lực.

Chỉ ra 4 vấn đề yếu kém tồn tại dai dẳng của thành phố là ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và úng ngập, GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương lưu ý, thành phố cần tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách mới của Luật Thủ đô (sửa đổi) để tạo thể chế vượt trội, giải quyết các thách thức đặt ra.

Cần sớm phát triển không gian ngầm

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, không gian phát triển của Hà Nội vẫn chủ yếu ở mặt đất nên mới xảy ra những bất cập như ngập lụt, ùn tắc giao thông, giá nhà đất cao...

PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trao đổi tại tọa đàm

Vì thế, theo ông Thiên, Hà Nội phải khẩn trương khai mở các không gian khác như: không gian các dòng sông, không gian trên cao, không gian ngầm, không gian số, không gian văn hóa. Đặc biệt, hiện nay, Hà Nội chưa có không gian ngầm, trong khi đó, không gian ngầm là một đặc trưng của đô thị hiện đại, văn minh để giải quyết những vấn đề đặt ra trên mặt đất.

Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cũng chỉ ra những lợi ích to lớn từ việc khai thác không gian ngầm, như phát triển mạng lưới giao thông ngầm để giảm xung đột giao thông mặt đất và kết nối thông suốt giữa đường sắt đô thị, xe buýt với lối đi bộ; đến xây dựng bãi đỗ xe ngầm tập trung tại các khu trung tâm, nhà ga, bệnh viện, trường học nhằm giải quyết tình trạng thiếu chỗ đỗ xe, giảm chiếm dụng vỉa hè...

Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tất cả các chỉ đạo của Trung ương, của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư… đều đã được cụ thể hóa trong Chương trình hành động và Nghị quyết của Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố.

Theo ông Quyền, để biến quyết tâm đó thành hành động cụ thể, hiệu quả, thực chất, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt để hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm sự thống nhất và hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định tầm nhìn dài hạn, định hướng dài hạn đến năm 2030 và năm 2045.