Không khí se lạnh sắp ùa về TPHCM

TPO - Trong giai đoạn 10 ngày cuối tháng 11, thời tiết TPHCM phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác trong 2 ngày đầu, sau mưa giảm hẳn. Từ 26-27/11 trở đi không khí lạnh tác động nhiều hơn khiến nhiệt độ đêm và sáng sớm giảm thấp, trời lạnh, có nơi có sương mù nhẹ.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo, thời tiết TPHCM trong 10 ngày cuối tháng 11 (từ 21/11 đến 30/11/2025) áp cao lạnh trên lục địa Trung Quốc (không khí lạnh) tiếp tục tăng cường xuống nước ta trong 1- 2 ngày đầu và từ 24-25/11. Rãnh thấp xích đạo có trục từ 3-7 độ Vĩ Bắc hoạt động suy yếu dần. Áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ và Trung bộ, những ngày cuối hoạt động yếu dần và rút ra phía đông.

Từ khoảng ngày 26-27/11 có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển Nam bộ.

Từ những hình thế thời tiết chính trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo thời tiết tại TPHCM trong giai đoạn 10 ngày cuối tháng 11 phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác trong 2 ngày đầu, sau mưa giảm hẳn. Từ 26-27/11 trở đi không khí lạnh tác động nhiều hơn đến thời tiết khiến nhiệt độ đêm và sáng sớm giảm thấp, trời lạnh, có nơi có sương mù nhẹ.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, thời tiết tại TPHCM sẽ trở lạnh từ ngày 26-27/11. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Từ 21-23/11 triều cường ở TPHCM còn ở mức trên báo động 3, sau đó giảm dần. Cần đề phòng ngập ở các tuyến đường, khu vực trũng thấp do triều cường gây ra.

Nhiệt độ trung bình giai đoạn này xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng kỳ, phổ biến dao động từ 26,5-27,5 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ C. Tổng lượng mưa tuần xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến trong khoảng từ 20- 60mm, có nơi trên 60mm.

Trên các vùng biển TPHCM, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác trong 2 ngày đầu, sau giảm xuống diện vài nơi. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn dông. Trong tuần, gió Đông Bắc hoạt động phổ biến ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng từ 2 - 4 m, biển động.

“Thời tiết đang vào thời kỳ chuyển mùa, cần hết sức đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh kèm theo mưa dông gây tốc mái nhà, biển hiệu, gãy đổ cây cối có thể gây nguy hiểm cho người, thiệt hại về tài sản. Đề phòng triều cường kết hợp với mưa lớn có thể gây ngập cục bộ ở khu vực thành phố”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.