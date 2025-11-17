Tuần mới, TPHCM se lạnh và mưa nhiều

TPO - Không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao khiến thời tiết TPHCM se lạnh về đêm và sáng sớm, riêng chiều tối khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Sáng 17/11, TPHCM nắng yếu, trời nhiều mây, một số nơi xuất hiện mưa rào. Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, thời tiết TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24-48h tới, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) tăng cường mạnh trở lại phía bắc nước ta. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ lấn Tây. Nhiễu động gió Đông (gây mưa) hoạt động mạnh dần trên khu vực Nam Bộ.

TPHCM se lạnh và nhiều mưa trong tuần mới. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Trong 3-10 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và khuếch tán sâu xuống Trung Bộ và Nam Bộ. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển phía Nam. Nhiễu động gió Đông trên cao (gây mưa) hoạt động yếu dần trên khu vực Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ hoạt động ổn định, sau hạ trục về phía Nam, suy yếu và rút về phía Đông.

Dựa vào các hình thế thời tiết chính kể trên, cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến hết tuần, mưa dông tăng trở lại tại nhiều nơi ở Nam Bộ, trong đó có TPHCM, với khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to vào chiều tối và đêm.

“Đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.

Triều cường ven biển phía Đông Nam Bộ

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, hiện nay mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng tăng. Đỉnh triều tại trạm Vũng Tàu đạt 4,04m lúc 23h ngày 15/11.

Mực nước cao nhất ngày tại ven biển phía Đông của Nam Bộ có xu hướng tăng dần, đỉnh triều cao nhất từ chiều tối ngày 16 đến 17/11 tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4,15-4,20m, lúc 23h-3h và 13h-15h. Dự báo từ ngày 18-19/11, mực nước cao nhất ngày tại ven biển phía Đông của Nam Bộ có xu hướng tăng dần, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4,20 – 4,25m. Đây là kỳ triều cường ở mức cao, dự báo kéo dài đến ngày 24/11.

"Khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.