Tuyệt đối không để dân bị cô lập trong nhà mà không được cứu

TPO - Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tiếp cận cho được tất cả các khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người, tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương phải tập trung tổng lực, huy động mọi lực lượng, phương tiện và bằng mọi biện pháp, theo mọi hướng khẩn trương tiếp cận cho được tất cả các khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người, tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời.

Lực lượng chức năng ứng cứu, đưa người dân ra khỏi khu vực ngập lụt

Các lực lượng phải cung cấp khẩn cấp đầy đủ lương thực, cơm ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân; huy động lực lượng thanh niên, phụ nữ để tổ chức nấu ăn và phân phát đến người dân; chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn nhất, sẵn sàng nhường lại các trụ sở công sở để làm nơi tạm trú và phải chăm sóc dân tận tình.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì và huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phối hợp chặt chẽ với địa phương cử lực lượng hỗ trợ hậu cần (nấu ăn, vận chuyển nhu yếu phẩm) và sẵn sàng nhường lại cơ sở vật chất làm nơi sơ tán tạm thời, đảm bảo an toàn và đủ điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương phối hợp chặt chẽ, tiếp tục rà soát, hướng dẫn vận hành các hồ chứa nước (thủy lợi, thủy điện) một cách an toàn và hợp lý, ưu tiên giảm xả lũ xuống hạ du để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân; khôi phục cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt ngay sau lũ.

Bộ Y tế khẩn trương hỗ trợ ngay thuốc, vật tư, hóa chất vệ sinh cho các địa phương. Chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở khẩn trương hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường sau lũ và phòng chống dịch bệnh ngay khi nước rút.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Thành Long đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Gia Lai; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh: Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Lãnh đạo Chính phủ kêu gọi sự giúp đỡ, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân, các nhà hảo tâm với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào, ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, thuận ở đâu giúp ở đó".